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Özel halk otobüsünde kavga

Özel halk otobüsü ile yolcu arasında kavga çıktı. Araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolcu ile şoförün yumruklaştığı görülüyor.

28 Ekim 2018 Pazar 21:38
Özel halk otobüsünde kavga

ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, araç içi kamerasına yansıdı. Otobüsteki yolcuların müdahalesiyle son bulan kavga sonrası darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Otobüs şoförü İlhan Aybol, "Durakta duramadım. Az ileride durdum. Yolcu 'Sen neden durakta durmuyorsun?' diyerek çıkıştı bana. Bana şemsiyeyle vurdu ve yumruk da vurdu. Ben imdat çekip polis çağırdım" deyip, yolcudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş. bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi. Yolculardan biri, iddiaya göre, halk otobüsünün durakta durmamasına sinirlenip, bindiği otobüste şoför İlhan Aybol ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan taraflar, diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Kavganın yeniden başlaması üzerine sürücü, 155'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden yolcu ve sürücüyü polis merkezine götürdü. Darp raporu alan taraflar, karakolda birbirlerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

"ŞEMSİYEYLE VURDU, YUMRUK ATTI"

Öte yandan otobüsteki kavga anları da araç içinde yer alan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yolcu ve sürücünün yumruklaştığı, kavga sırasında otobüs sürücüsü Aybol'un oturduğu koltuktan kalkarak, kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Otobüs şoförü İlhan Aybol, "Durakta duramadım. Az ileride durdum. Yolcu 'Sen neden durakta durmuyorsun?' diyerek çıkıştı bana. Bana şemsiyeyle vurdu ve yumruk da vurdu. Ben imdat çekip polis çağırdım" deyip, yolcudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:38
  1. halk otobüsü
  2. kavga
  3. Çorum

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