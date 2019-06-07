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(Özel haber) Denizlispor’da hedef ilk beş

Süper Lig’e 9 yıl aradan sonra yükselen Denizlispor’da yönetim, önümüzdeki sezon ligin ilk beşi içerisinde yer almak istiyor.

07 Haziran 2019 Cuma 10:50
(Özel haber) Denizlispor’da hedef ilk beş

Süper Lig’e 9 yıl aradan sonra yükselen Denizlispor’da yönetim, önümüzdeki sezon ligin ilk beşi içerisinde yer almak istiyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, ligin ilk beşi içinde yer alma hedeflerini gerçekleştirirken kulübü batırmayacaklarını ve şampiyonluk hayallerinin de olduğunu söyledi.


Spor Toto 1. Lig’i şampiyon olarak bitirip Süper Lig’e yükselen Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, Süper Lig’deki hedefleriniİhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Şampiyonluğun ekip işi olduğunu ve bu durumda şehrinde önemli rol aldığını belirten Başkan Çetin, Süper Lig’de şampiyonluk hayallerinin olduğunuifade ederek, "Şehir bize bu kadar güvenmişken şampiyonluk imkansız değil. Bu sene olmasa bile birkaç yıl içinde şampiyon olabiliriz. Kupanın ve birinci ligin heyecanının daha fazlasını şehre yaşatmak istiyoruz. Bizim Süper Lig’de şampiyonluk hayalimiz var ve bu çok da zor değil" dedi.



"Kulübü borca sokup bırakma niyetimiz yok"


Kulübün hedeflerini gerçekleştirirken mali disipline dikkat edip kulübü batırmayacaklarını aktaran Başkan Çetin, "Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Tabi ki bunu yaparken kulübü de batırmayacağız. ’Biz ilk beşe gireceğiz’ diye küme düşen kulüplerin yaptıklarını yapmayacağız. 250 -300 milyon borçları var. Kulübü borca sokup, bırakma gibi bir niyetimiz yok. Bu iş parayla olmuyor biliyorsunuz. Her şey para değil. Para ile olsa çok holdinglerin kulüpleri var, play-off’da bile bazıları elendiler biliyorsunuz. Bu bir ekip işi. Şehrin kenetlenme işi, ondan dolayı bizim şehrimiz futbol şehri oldu artık. O yüzden ben ilk beş hedefimizden asla vazgeçmiyorum, devam ediyorum" diye konuştu.



"Transferlerin müjdesini yakında vereceğiz"


Matematiksel hesaplamalar ile şampiyonluk çalışmasının olmayacağını belirten Başkan Çetin, "Masa başında oturup buna 500 bin Euro verdim, buna 1 milyon Euro verdim, bu adamı şurada oynar, şu kadar puan getirir diye bir şey yok. Bu kenetlenmeyle ilgili, futbolcusundan, teknik heyetinden, şehrinden, taraftarından,bizim burada yemek çıkaran arkadaşlarımızdan yani bu bir ekip işi. Ondan dolayı kesinlikle biz daha iyi şartlarda daha uygun bütçelerde bu işi başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah heyecan yapmayalım, yavaş yavaş transferlerde adımı biz basa basa gidiyoruz, onun içinde transferlerin de müjdesini yakında vermeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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