(Özel haber) Amatör küme maçı karıştı, hakemleri polis çıkardı Bursa’da amatör küme takımları arasında oynanan maçı olaylı bitti.

Bursa’da amatör küme takımları arasında oynanan maçı olaylı bitti. Taraftarlar mücadeleyi yöneten hakemlere saldırırken, soyunma odasına saklanarak kendilerini koruyan hakemler ise sahayı polis eşliğinde terk etti.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Spor Tesisleri’nde meydana geldi. Amatör küme takımları arasında oynanan futbol maçında taraftarlar hakemlere kızdı. Kızgınlık kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Hakemlere saldıran taraftarları maçı takip eden polis ekipleri yatıştırmakta zorluk çekince olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıya uğrayan hakemler soyunma odasına giderek burada taraftarlardan korunmaya çalıştı.

Maçın bitmesinin ardından öfkeli taraftar bu sefer de saha dışında kavga etmeye devam etti. Polis ekiplerinin yoğun çabası üzerine taraftarlar zorlukla spor tesisinden uzaklaştırılırken, mahsur kalan hakemler ise tesisleri polis eşliğinde terk etti.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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