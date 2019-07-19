Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı 82.Dönem ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik Sınavı’na giren adaylar sınav sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Merakla beklenen Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı! 30 Haziran’da tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçları için EGM’den son dakika duyurusu bekliyordu. ÖGG sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. On binlerce Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen aday ‘’ 82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyordu. İşte Özel Güvenlik Sınavı'na giren adaylar için sınav sonucu sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://www.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklandı. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

ÖGG sınav sonucu itirazı nasıl yapılır?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Özel Güvenlik Görevlisi olma şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Kanun 10. maddesinde belirtilen şartlara uygun kişiler olacaklardır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen sağlık şartlarını taşıyor olacaktır.

Boy; erkeklerde en az 1.70 cm, bayanlarda en az 1.65 cm olacaktır.

Kilo; erkeklerde 60-90 kg, bayanlarda 50-60 kg arasında olacaktır.

Özel Güvenlik Görevlileri 30 yaşından büyük olmayacaktır.

Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük olmayacaktır.

Güvenlik personeli en az lise veya dengi okul mezunu olacaktır.

Özel Güvenlik görevlilerinin diksiyonu düzgün dinamik ve kendine özen gösteren intibakı çabuk olmalı, halkla ilişkileri güçlü olmalıdır.

5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak.

Erkek personel askerliğini yapmış olacaktır.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, Firma, yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde idareye sabıka kayıt belgesini vermek zorundadır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesi gereği özel güvenlik görevlileri bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu (Psikiyatri dâhil) almış olmalıdır.