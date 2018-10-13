Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı
Özel güvenlik sertifikası almak isteyenlerin girdiği Özel Güvenlik Temel Eğitim (ÖGG) sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı. Peki ÖGG sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim? İşte 78. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı.13 Ekim 2018 Cumartesi 08:52
Özel güvenlik sertifikası almak isteyenlerin girdiği Özel Güvenlik Temel Eğitim sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı. Peki ÖGG sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim? İşte 78. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Özel Güvenlik Temel Eğitim sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası aracılığı ile ÖGG sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.
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