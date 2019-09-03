(Özel) Güney Korelilere Türkiye’yi tanıtarak meşhur oldu

İzmirli İrem Çıray, yüksek lisans için gittiği Güney Kore’de adeta turizm elçisi oldu. Youtube kanalında çok sayıda abonesi olan Çıray, aynı zamanda bir televizyon programı için çektiği videolarla Türkiye’yi Güney Korelilere tanıtarak ülkeye turist kazandırıyor.

İzmirli 27 yaşındaki İrem Çıray, eğitim için gittiği Güney Kore’de ünlü oldu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra Güney Kore’ye giderek Seoul ChungAng University’de ’Medya ve İletişim’ alanında yüksek lisans yapan Çıray, önce Güney Koreli bir ekibin Youtube kanalında yer aldı. Genç kadın daha sonra kendi kanalını açarak burada Türklere Güney Kore’yi anlatmaya başladı. Bir televizyon programından gelen teklif ise onun hayatını değiştirdi. Program için çeşitli videolar çeken Çıray, Türkiye’nin turistik yerlerini ve kültürünü tanıtıyor, Güney Koreli turistlerin Türkiye’ye seyahat etmelerini sağlıyor. Programın ardından çok sayıda Güney Korelinin kendisine mesajlar attığını, tavsiye ettiği yerlerden fotoğraflar yolladığını belirten İrem Çıray, kendine ait Youtube kanalında da Türkiye tanıtımlarına ağırlık vereceğini belirtti.

Her geldiğinde tanıtım videoları çekiyor

4 yıldır Güney Kore’de yaşadığını söyleyen Çıray, “Yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra iş kapıları açılınca orada kalmaya karar verdim. Şu anda bir televizyonda yer alıyorum. Aynı zamanda dizi yazarlığı ve oyunculuk da yapıyorum. Önceden Güney Koreli bir ekiple Youtube kanalımız vardı. O kanaldan ayrılıp kendi Youtube kanalımı açınca yeni iş kapıları da açıldı. Kendi kanalımda Güney Kore’yi merak edenler için ülkenin tanıtımını yapıyorum. Televizyon programı için çektiğim videolarda ise Türkiye’yi tanıtıyorum. Dünyalı Hayatı isimli televizyon programı için ülkeme her geldiğimde 4-5 video çekiyorum. Türkiye tanıtımı yaptığım videolara kendi kanalımda da ağırlık vermeyi düşünüyorum” dedi.

“Bana ‘tavsiye ettiğin yere geldik’ diye mesaj atıyorlar”

Güney Korelilerin Türkiye’ye ilgisinin çok fazla olduğunu ifade eden Çıray, “Her tatilde Türkiye’ye gelmeye çalışıyorlar. Bu sebeple gelmeden önce ülkeyi çok merak edip araştırma yapıyorlar. Ben de en çok tercih ettikleri bölgelerle ilgili videolar çekiyorum. Benim videolarım sayesinde Antalya, Kapadokya, Pamukkale’ye gelen çok sayıda Güney Koreli oldu. Bana sosyal medyadan mesaj atıyorlar. Gittikleri yerden fotoğraf atıp ‘tavsiye ettiğin yere geldik’ diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.

“Beni tanıyıp yanıma geliyorlar”

Güney Kore’ye ilk gittiği yıl bazı zorluklarla karşılaştığını dile getiren Çıray, “Şu anda olduğum konumu tahmin bile edemezdim. Ben Güney Kore’ye sadece eğitim için gitmiştim. Eğitim bitince de dönme planları yapıyordum. İlk gittiğimde zorluklar yaşadım. Başka bir ülkede yaşamak kolay değil. Çalışıp buralara kadar geldiğim için çok mutluyum. Güney Kore’de tanınıyor olmak beni şaşırtıyor. İnsanlar yanıma gelip beni takip ettiklerini, tanıttığım yerlere gitmek istediğini söylüyor. Seyahat planlarına Türkiye’yi de eklediklerini söylediklerinde çok mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

"Futbol, kebap ve dondurmadan fazlasına sahibiz”

Güney Korelilerin Türkleri çok sevdiğini, bir süre daha ülkede kalıp yeni projeler üretmeyi planladığını belirten Çıray, şunları söyledi:

“Güney Kore’ye gidip Güney Kore’yi tanıtan Youtuber’lar artmaya başladı ama Türkiye’yi Güney Kore’ye tanıtan bir Youtuber yok. Bu alanda tek olduğum için değil, Korelilere Türkiye’ye tanıttığım için mutluyum. Korelilere ‘Türkiye’ denince akıllarına futbol, kebap ve dondurma geliyor. Ben hep bunlardan daha fazlasına sahip olduğumuzu göstermek istiyordum. Böyle bir fırsat elime geçti. Şimdi televizyon programlarında yayınladığım videolara benzer videoları kendi kanalıma yükleyip ülkemizi tanımaya devam etmek istiyorum.”