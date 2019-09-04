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(Özel) Gündüz kaportacı gece antrenör

Silivri Sanayi Sitesi’nde gündüz kaporta ustalığı yapan Cem Soydaş, akşamları da tekvando antrenörlüğü yapıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
(Özel) Gündüz kaportacı gece antrenör

Silivri Sanayi Sitesi’nde gündüz kaporta ustalığı yapan Cem Soydaş, akşamları da tekvando antrenörlüğü yapıyor. Kurmuş olduğu kulüpte bin 100’ün üzerinde sporcu yetiştiren Soydaş,“Çocuklarımızı zararlı maddelerden uzakta tutmak için kendimi sorumlu hissediyorum. Bu sebeple çocuklarımızı sporu sevdirme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Silivri Sanayi Sitesi’nde 30 yıldır kaporta ustası olan Cem Soydaş, akşamları da kurmuş olduğu kulüpte bin 100 sporcuyla ter döküyor. Çocukların teknoloji ve zararlı alışkanlıklarından korumak amacıyla her Türk vatandaşı gibi kendisinin de sorumlu olduğunu belirten Soydaş, 15 yıldır profesyonel olarak milli sporcusu vemilli takım antrenörlüğü yapıyor. Bugüne kadar çok sayıda Türkiye çapında dereceler alan sporcuları ile gurur duyduğunu dile getirdi.


“Amacım, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutup, sporu sevdirmek" diyerek sözlerini sürdüren Soydaş, "Sadece spor yaptırmıyoruz çocuklarımıza hafta sonları da çocuklarımız ve aileleri ile birlikte boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Çeşitli aktiviteler yaparak çocuklarımızı her türlü zararlı alışkanlıklardan kolluyoruz. Herhangi bir maddi beklenti olmadan 15 yıldır tüm sporcularımızla birlikte sporumuzu yapıyoruz. Desteğini esirgemeyen İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, ilçe spor müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu gayretini görerek bizlere tüm kapıları açtıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Torunlarımı bilgisayar ve telefondan kurtardım”


12 yıldan beridir torunlarına antrenmanlarda eşlik ettiğini belirten Cemile Öztürk “Ben torunlarımı bilgisayar ve telefondan kurtardım. Cem hocamız çok iyi, gündüz sanayide çalışıp akşamları da çocuklarımızla ilgileniyor. Ben 12 seneden beridir buradayım. Ücret ödemiyorum. Çok güzel bir şekilde bizimle ilgileniyor” dedi.



“Çocuklarımın başarısı ve öz güveni arttı”


2 çocuğuyla antrenmanlara katılan Kadriye Angın da “Ben bir yıldır buradayım. Çok araştırdım, özel spor merkezlerinin ücretleri çok yüksek geldi.2 çocuğum var. Bir arkadaşımın aracılığıyla buranın ücretsiz olduğunu duydum. Koşa koşa geldim. Erkek çocuğum çok bilgisayar oynuyordu, kız çocuğum ise telefonla ilgileniyordu. Değişik bir hallerdeydiler. Buraya geldiler birbirleriyle iletişime girdiler. Birbirlerini çok sevdiler, arkadaş edindiler daha çok çevresi oldu. Burayı çok seviyorlar. Haftanın 3 günü bile bazen yetmiyor. Çok memnunuz, hocamız çok iyi Allah razı olsun ondan, bize zaman ayırıyor, geç saatlere kadar burada duruyor. Çocuğumun başarısı da arttı. Öz güveni de arttı” şeklinde konuştu.



“Milli sporcular yetiştiriyoruz”


Haftanın 3 günü antrenman yaptıklarını belirten kulübün antrenörlerinden Semiha Öztürk de “Kulübümüzde haftanın 3 günü 100’den fazla sporcu ile antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız milli sporcular yetiştirmekle birlikte çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak, çocuklara aynı zamanda okul yaşamında da destek olarak devam ediyor. Okullarında daha nasıl iyi ders çalışmaları konusunda olsun, dışarıdaki sosyal faaliyetlerle olsun hepsine ilgili bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.



“Şanslı olduğumu düşünüyorum”


Kulüp sporcularından Buse Güven “Cem hocam on numara bir insan. Herkes onun gibi bir eğitmen olamaz. Çünkü çok ciddi bir yerdeyiz, ciddi bir eğitim görüyoruz. En güzeli onunla birlikte çalışmak. Buradaki ciddiyeti gerçek hayatta da görebiliyoruz. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Bence herkes çocuklarını böyle sporlarla uğraştırmalı, çünkü bir çocuk ne kadar çok yetenekliyse o kadar çok başarılı olur hayatta” diye konuştu.



“18 yaşında gibi hissediyorum kendimi”


Kulüp sporcularından Müslüm Kav, “Benim buraya başlamamın tek sebebi Cem hocadır. 8 yaşındaki kızımı getirmiştim. Cem hoca baktı benim durumuma Müslüm abi sende gel dedi. Beni teşvik etti,47 yaşındayım şu anda onların sayesinde 18 yaşında gibi hissediyorum kendimi. Şuradaki çocukları örnek alıyorum kendime. Keşke daha önce başlasaymışım diyorum” ifadelerini kullandı.



“Kendime olan öz güvenim geri geldi”


Seyit Ahmet Sanca isimli sporcu da “21 yaşındayım. Sanayide simit satıyorum, günlük 11/12 kilometre yol yürüyorum. Spor yapmak istediğimi belirttiğimde hemen gel dedi. Sağ olsun kendime olan öz güvenim geri geldi. Burada gençlerle olmak apayrı bir duygu. Bütün çocuklara tek tavsiyem spor, spor yapmak, sporu bırakmamak” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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