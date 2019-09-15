Özel gereksinimli çocuklar İran’ın sıfır noktasında doyasıya eğlendiler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, ‘Her gün onların olsun’ adı altında İran’ın sıfır noktasındaki Esendere beldesinde düzenlene etkinlikte doyasıya eğlendiler.

Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneğinin "Çocuk gülsün dünya gülsün’’ adı altında düzenlediği etkinlikte, ilçeye bağlı İran’ın sıfır noktasında bulunan Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesi özel gereksinimli çocuklar için

kapılarını açtı. Beldenin ilk ve tek lisesi olan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür ve öğretmenleri, Yüksekova ilçesindeki iki rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerini ağırladılar. İlk olarak okulun müdür odasına geçen çocuklar, bir süre müdür ve öğretmen olup keyif aldılar. Daha sonra okulun müzik sınıfına geçerek, okulun müzik öğretmeni Ceylan Acar’ın keyifli müzik ziyafetiyle doyasıya eğlenen çocuklar, Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde Ankara oyunları oynayıp, halay çektiler. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun bahçesine geçerek resim yapıp, oyun hamuru ile oynayan çocuklar, fotoğraf makinasıyla resim de çektiler.

Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan, "Dernek olarak özel gereksinimli çocuklarımız bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Amacımız çocukların ev ile okul arası sıkışan bir hayatları olmasın. Güzel tepkilerde aldık. Çocuklarımızda çok memnun kaldı. Bizlerle güzel bir gün geçirdiler. Bizde öğrencilere teşekkür ediyoruz. Önceden desteklerinden dolayı Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı beyefendiye, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’ya ve Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin müdürü Kenan Canan’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan ise, "Bugünkü misafirlerimiz Yüksekova’dan özel gereksinimli çocuklar geldi. Öğrencilerin buraya gelmesi bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz buraya geldik sonra biz öğrencilerimizi alıp öncelik olarak müzik sınıfımıza götürdük. Müzik sınıfımızda onlarla beraber enstrümanlar çaldık. Çeşitli şarkılar söyledik. Sondan kütüphanemize geçtik. Kütüphanede çeşitli etkinlikler yapıp, çeşitli konular üzerine konuştuk. Ve sonradan bahçeye çıkıp el işi ile oyunlar oynayıp çocuklarımızla bugünü geçirdik. Bu etkinlik bundan sonrada çoğalıp artmasını diliyorum. Özel gereksinimli çocuklarda bizim evlatlarımızdır, yavrularımızdır. Biz bu çocuklara daha çok vakit ayırtmak zorundayız. Bugünü onlarla geçirdiğimiz için okul olarak çok mutluyuz" dedi.