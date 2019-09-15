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(Özel) Gelin ve damat nikah şekeri yerine fidan dağıttı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dünyaevine giren genç çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla fidan dağıttı.

15 Eylül 2019 Pazar 10:02
(Özel) Gelin ve damat nikah şekeri yerine fidan dağıttı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dünyaevine giren genç çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla fidan dağıttı.


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Ayşenur ve Şirayhan Saygın çifti, Başiskele ilçesinde düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. En mutlu günlerinde anlamlı bir farkındalık oluşturmak isteyen genç çift, düğünde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına nikah şekeri yerine çam fidanı dağıtma kararı aldı. Son aylarda yaşanan orman yangınları sonrasında ülkedeki ağaçların sayısında meydana gelen düşüşe kayıtsız kalamayan çift, 500 adet fidanı en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına dağıttı. Amaçlarının insanlarda ağaçlara karşı fakındalık oluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Saygı çifti, en mutlu günlerinde bu farkındalığı oluşturarak dikkat çekmek istediklerini kaydetti.



“Doğaya böyle bir faydamız olsun istedik”


Diğer gelin ve damat adaylarına da nikahlarında fidan dağıtarak doğaya katkı sağlamaları çağrısında bulunan Şirayhan Saygın, “Özellikle son dönemde yaşanan orman yangınları sonrasında ağaçların eksildiğini görünce biz de doğaya böyle bir faydamız olsun istedik. Sevenlerimizin bahçesinde ağaç, gölge, nefes olsun istedik. Nikahımıza gelen konuklarımıza nikah şekeri yerine fıstık çamı dağıtacağız. Onlara, verdiğimiz çamları uygun bir noktaya ekmelerini önereceğiz. Diğer gelin ve damat adaylarına da nikah şekeri yerine fidan dağıtmalarını öneririm. En azında bu şekilde insanlara, doğaya bir katkıları olur” dedi.



“Herkes çok beğendi”


Yıllar önce düğününde aynı etkinliği yapan bir yakınının anısından yola çıkarak sevdiklerinde doğa için bir iz bırakmayı düşündüklerini ifade eden Ayşenur Saygın ise, “Sevdiklerimize böyle güzel bir anı bırakacağımız için mutluyuz. Bunu yıllar önce yapan bir akrabamız, düğününde fidan dağıttığını anlatınca çok duygulanmıştık. Sonra biz de neden yapmayalım dedik. Herkes çok beğendi, çok hoşlarına gitti. Çok düşünceli bir davranış olduğunu söylediler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:02
  1. doğa

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