0553 313 94 23

(özel) Geleneksel tıp uygulamaları artık hastanelerde

Yüzyıllardır uygulanan geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, hastane ortamında yapılmadığı zaman kalıcı sorunlar ortaya çıkarabiliyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:20
(özel) Geleneksel tıp uygulamaları artık hastanelerde

Yüzyıllardır uygulanan geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, hastane ortamında yapılmadığı zaman kalıcı sorunlar ortaya çıkarabiliyor.


Geleneksel olarak yapılan tamamlayıcı tıp uygulamaları, artık hastane ortamında ve steril bir şekilde yapılmaya başladı. İlaçla tedavi edilmeyen ya da bunun yeterli gelmediği durumlarda yapılan tedavi çeşitleri ile steril ortamlarda olumlu sonuçlar alınabiliyor. Kupa, mezoterapi ve ozon uygulamaları ile hastalar rahatlatılırken, aynı zamanda da kozmetik amaçlı da kullanılabiliyor. Hastane ortamında yapılmayan geleneksel tıp uygulamalarının steril olmayan yerlerde yaptırılmaması gerektiğini ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Özel GürLife Hastanesi Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi olarak görev yapan Cem Nakışcı, tedavi hakkında bilgiler verdi.



“Kupa ve mezoterapi uygulamalarında ise kullandığımız ürünlerin içeriği çok önemlidir”


Geleneksek tıp uygulamalarını yüzyıllardır yapıldığını ifade eden Hekim Nakışcı, yapılan tedavilerde kullanılan maddelerin doğru olması gerektiğini söyleyerek, “Biz 2014 yılından sonra sağlık bakanlığı tarafından verilen eğitimlerle Ankara, İstanbul, İzmir gibi merkezlerde geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının eğitimlerini, sertifikasyonlarını ve ruhsatını alarak yapmaya başladık. Biz hastanemizde kupa uygulaması, mezoterapi ve ozon uygulaması yapmaktayız. Bu uygulamalarımızda, özellikle ağrı tedavimizde baya bir hastamız var. Buradaki asıl amaç normal ilaçlarla tedavi edilemeyen ya da edilebilen ama yeterli gelmeyen hastaları bu tedavi ile rahatlatmak. Yine kozmetik işlemlerimiz var, sivilce tedavisi gibi, yüz germe gibi gençleşme ile alakalı olarak kozmetik işlemlerimiz var. Bilimsel kanıtı olarak bu uygulamalar tüm dünyada çağlardır yapılıyor. Bugün bile bir Almanya’yı örnek verdiğimizde kupa uygulamasının, halkımızın bildiği isimle hacamat uygulamasının yaygınca yapıldığını bilmekteyiz. Ozonun makale düzeyinde de çok fazla yayını vardır. Ozon tamamen bilimseldir. Kupa ve mezoterapi uygulamalarında ise kullandığımız ürünlerin içeriği çok önemlidir. Eğer ki kullandığınız ürünler içerik bazında kişinin hastalığını tedavi edecek içeriğe sahipse sonuç almanız mümkündür. Öncelikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kas ağrıları gibi genel anlamda halsizlik, bitkinlik ya da daha dinç hissetmek isteyen hastalarımızın, ilaçla tedavi olmak istemeyen hastalarımızın, sağlıklı yaşayıp sağlıklı beslenen ve sağlıklı tedavi olmak isteyen, vücuduna herhangi bir yabancı maddenin girmesini istemeyen hastalarımızbu tedavileri tercih ediyor” şeklinde konuştu.



“Kozmetik amaçla gelen bayan hastalarımız da var”


Uygulamaların kozmetik olarak da kullanıldığını ve acı vermediğini aktaran Nakışcı, “Bunun dışında kozmetik amaçla gelen bayan hastalarımız da var. ’Cildimizin daha nemli, daha güzel, daha parlak olmasını ve kırışıklıkların azalmasını istiyorum, göz altı morluklarımın gelmesini istiyorum, sivilcelerimin azalmasını istiyorum2 diye gelen hastalarımız oluyor. Mezoterapi uygulamalarımızla da hem ağrılarını dindiriyoruz, hem de bu bahsettiğim tedavileri yapmaktayız. Kupa tedavisinde bizim genel anlamda da cupping tedavi diye geçer, yurt dışında ismi. Ülkemizde hacamat olarak bilinen bu tedavide ağrı minimaldir. Eğer düzgün olarak yapılırsa zaten o bölge öncesinde uyuştuğu için basın sensörleri ile uyuşturulduğu için tedavide ağrı hissetmeniz çok minimaldir. Sivrisinek ısırığı bile daha ağır kalabilir diyebilirim” ifade etti.



“Halkımızın sağlıklı, ruhsat almış ve hastane ortamında tedavilerini yaptırmalarını öneriyorum”


Hastane ortamında yapılmayan uygulamaların olumsuz bir durum geliştiğinde kalıcı sorunlara yol açılıp müdahalesinin zorlaştığını aktaran Dr. Nakışcı, “Açıkçası ben üzülerek buğu kabul etmek durumundayım. Biz istiyoruz ki herhangi bir cerrahi girişimin ya da kesinin olduğu bir yerde steril şartlar sağlansın. Dolayısıyla bunu yapan insanların bilimsel olarak bir olumsuzluk durumunda müdahale yetisi olmalı. Biz hastanede şartlarında yaparak bu konuda hem kendimizi hem hastayı güvence altına alıyoruz. Çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda hastane ortamında zaten gerekli müdahale yapılacaktır. Ama hastane ortamında yaptırdığımızda enfeksiyon kapma riskiniz var, tam tersi başka bir komplikasyon geliştiğinde acil 112’yi araması gerekecek. Kişi eğer tıp doktoru değilse ne yapacağını bilemeyecek ve belki sonucu geri dönülemez hatalara yol açacak şeyler. O yüzden tüm halkımızın sağlıklı, ruhsat almış ve hastane ortamında tedavilerini yaptırmalarını öneriyorum” diye belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:20
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3 suçu var...
    1. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    2. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    3. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    4. Küçük darbukacı babasının yolunda
    5. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    6. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    7. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    8. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    9. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    10. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    11. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    12. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    13. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    14. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    15. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    16. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    17. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    18. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    19. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    20. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Yerli..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu