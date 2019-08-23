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(Özel) Ehliyetsiz genç motorla tır altında kalarak hayatını kaybetti

Arnavutköy’de bir restoranda çalışan 16 yaşındaki Burak Demir, motorla yemek siparişi götürdükten sonra tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:11
(Özel) Ehliyetsiz genç motorla tır altında kalarak hayatını kaybetti

Arnavutköy’de bir restoranda çalışan 16 yaşındaki Burak Demir, motorla yemek siparişi götürdükten sonra tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca aile duruma isyan etti. Acılı anne Sakine Demir, “Ben daha çocuğumu toprağa vermeden, 24 saat dolmadan tır şoförünü bıraktılar” dedi.


Arnavutköy’de bir restronda garson olarak çalışan 16 yaşındaki Burak Demir, sipariş verilmesi üzerine eleman yetersizliğinden dolayı ehliyeti bulunmamasına rağmen dükkan önünde bulunan 34 BOZ 459 plakalı motosikletle yola çıktı. Siparişi teslim ettikten sonra Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyreden Demir, sağ şeritten yolcu alan minibüsün orta şeride yönelmesiyle dengesini kaybetti. Yağışlı havanın da etkisiyle motosikletinin hakimiyetini kaybeden Demir yola savruldu ve sol şeritte seyreden 34 AN 8116 plakalı tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Gözaltına alınan tır şoförü adliyeye sevk edildi. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca aile duruma isyan etti. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde herhangi bir mobese ya da güvenlik kamerası olmadığı için tır şoförünün ceza almadığını aktaran aile yol kenarında minibüslerin yolcu indirip bindirme yerleri olmadığı için kazanın olduğunu ve evlatlarını kaybettiklerini dile getirdi.


“Ben çocuğumu toprağa vermeden 24 saat sonra adamı bıraktılar”


Acılı anne Sakine Demir, "Trafik yasasında acayip büyük boşluklar var, adam çocuğumu göz göre göre öldürdü ardından çıktı gitti. Devletten bu yasayı yeniden gözden geçirmesini talep ediyorum. Yazık günah onlarca insan ölüyor. Ben daha çocuğumu toprağa vermeden, 24 saat dolmadan tır şoförünü bıraktılar” dedi.


“Kaç gün geçti hiçbir şey yapılmadı”


Devletin her mekanizmasında denetim olmasını istediğini belirten Sakine Demir “Gerçekten devletimizden denetim istiyorum. Hem trafik yasalarında hem işverenler için denetim istiyorum. Her yerde denetim olsun istiyorum. 16 yıl boyunca her anne gibi çocuğuma gözüm gibi baktım. Kim isterdi ki böyle olsun?İnsanlar sosyal medya üzerinden bana ve aileme karalama yapıyorlar ama Türkiye’de garson ya da bir yerde çay işletmelerinde, dükkanlarında ufak tefek işlerde çalıştırıyor. Kim bilebilir ki böyle olsun?” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:11
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