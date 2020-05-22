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Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:12:59 -
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başhekim Dr. Erol Bedir, "Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl aile, eş dost ziyaretlerimizi yapmayacağımız bir araya gelemeyeceğimiz alıştığımız bildiğimiz bayramlardan farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Bayram süresince evimizde kalacak, fiziki olarak birbirimizden uzak olacağız. Ancak aramıza girecek olan mesafe, kalplerimizin bir ve beraber olmasına, dargınların barışmasına, toplumsal dayanışmamız ve sosyal sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Hatır sormak, dua almak ve İslam dünyasının bu önemli gününü layıkıyla idrak etmek için mutlaka bir yolunu bulacağız.


Ayrıca; Bu yıl inşallah iki bayramı birlikte kutlayacağız. İnsanlığa musallat olan virüs salgını bayramla birlikte en az seviyeye inecek, alacağımız tedbirlerle kısa süre sonra aramızdan tamamen ayrılacaktır.


Bu itibarla,


Hastanemiz 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren, ‘‘HİÇ BİR VİRÜS VAKASI OLMAKSIZIN’’ tamamen klasik hastalıklar için hizmet vermeye başlayacaktır.


Bu vesile ile,


Değerli mesai arkadaşlarımız, hemşerilerimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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