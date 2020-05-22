(Özel) Depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi’nde yerinde dönüşüm devam ediyor

İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremde hasar gören İstanbul Tıp Fakültesi’nde (ÇAPA) yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir yanda yıkılan hasarlı binaların yapımı sürerken, bir yanda da sağlık hizmetleri veriliyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, çelik konstrüksiyon ilk binanın Ağustos ayında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede etkin rol oynayan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yeniden yapılanma çalışmaları da devam ediyor. İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremde hasar gören binaların bir kısmının yıkım işlemi son bularak arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik çalışmaların bittiği alanlarda çelik konstrüksiyon binaların yapımına hız kazandırıldı. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki çalışmaları Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek anlattı.

“Ciddi ameliyatların yapıldığı 300 yataklı bir hastane binası planladık”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tükek, “Eylül depreminden sonra yapılan incelemelerde biliyorsunuz Behçet Kütüphanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Temel Bilimler binasının hasarlı olduğu ve kullanılamaz olduğu rapor edilmişti ve bunun üzerine o binalar boşaltılmıştı. Biz de şimdi Behçet Kütüphanesi’nin olduğu bölümü yıkıyoruz. Diş Hekimliği Fakültesi gördüğünüz gibi yıkıldı. Behçet Kütüphanesi’ni yıkıyoruz. Daha sonra Temel Bilimler binasını yıkacağız. O alanda oluşan boşluğa da yine 300 yataklı, kullanımı çok kolay, acil ünitelerinin olduğu, yanık ünitelerinin olduğu, yoğun bakım ünitelerinin olduğu, ameliyatlarının çok hızlı bir şekilde yapıldığı, travmatolojinin olduğu, çok ciddi ameliyatların yapıldığı 300 yataklı bir hastane binası planladık. Onun da projelerini hazırladık ve inşallah bu süreç içerisinde onları da yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Korona’da ön planda savaşan bölümlerin olduğu bir bina buraya planlıyoruz”

Çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların da başlatıldığını belirten Tükek, “Arkeolojik kazı sonrasında da bu arada projesi hazırlandı. Bir Dahili Tıp Bilimleri, enfeksiyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları gibi korona virüste ön planda savaşan bölümlerin olduğu bir bina buraya planlıyoruz. Özellikle 38 bin metrekarelik bir binanın burada inşallah bu arkeolojik kazı çalışmaları bittikten sonra temel atıp inşaatına başlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“9 bin metrekarelik bir çelik konstrüksiyonlu bina oluşturuyoruz”

Eski Çocuk Hastalıkları binasının hasarlı olduğunu hatırlatan Tükek, “O binayı yıkmıştık. Şimdi o çocuk binasının orada da 9 bin metrekarelik bir çelik konstrüksiyonlu bina oluşturuyoruz. Ağustos ayında bitmesini planlıyoruz. O binaya da Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümlerini taşımayı planlıyoruz. Orada yoğun bakımları, ameliyathaneleri olan hakikaten güzel bir yer yapıyoruz. Şu an üçüncü katı çıkıldı, 5 katlı şekilde planlandı. Her katı bin 800 metrekare olacak şekilde toplam 9 bin metrekare. İçinde 6 tane ameliyathane, 14 tane yoğun bakım ünitesi ve poliklinikleri, 130 yataklı bir hastane binası olarak planlıyoruz. Arkasından da Beyin Cerrahi ve Nörolojinin olduğu binayı yıkıp o binanın da hasarlı, daha doğrusu sıkıntılı olan binayı da yıkarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” dedi.

“Güzel bir şekilde açılışını yapacağız”

Yapılanma çalışmalarının hastaların tedavisi konusunda aksaklık yaşatmadığını belirten dekan Tükek, “Gördüğünüz gibi çalışmaların olduğu alan ile bizim hastalara baktığımız alan birbirinden çok farklı yerlerde, bağımsız. Şu anda hiçbir sorun yok. Sizin de gördüğünüz üzere çalışmalar gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi Ağustos ayı içerisinde o binayı teslim alıp güzel bir şekilde açılışını yapacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“29 Mayıs Hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi hizmetine verildi”

29 Mayıs Hastanesi’nin de İstanbul Tıp Fakültesi bünyesine katıldığını kaydeden Tükek, “29 Mayıs Hastanesi de Sağlık Bakanlığımız ile bir protokol imzalanarak İstanbul Tıp Fakültesi hizmetine verildi. Orada da ameliyathaneler yeterli değildi. Biz onu 8 ameliyathaneye çıkartarak yine Kulak Burun Boğaz, Göz ve Plastik Cerrahi birimlerimizi oraya taşımak sureti ile yine 130 yataklı bir hastane oluşturuyoruz. Şu anda mevcut hastaneyi restore ediyoruz daha doğrusu. İnşallah birimlerimizde oraya geçecek” diye konuştu.

“Hasarlı olan göz binasının yıkımına başlayacağız”

Ağustos ayında bir binanın daha yıkımına başlayacaklarını belirten Dekan Tükek, “Çelik konstrüksiyonlu binanın bitiminden hemen sonra yani Ağustos ayı içerisinde Ağustos’un sonlarına doğru hemen onun karşısındaki alanda, göz binası da taşındıktan sonra yine hasarlı olan göz binasının yıkımına başlayacağız. Göz binası da yıkıldıktan sonra oraya yine 5 bin metrekare alanı olan çelik konstrüksiyonlu bir poliklinik binası, özellikle çocuk kliniğinin faydalanacağı bir poliklinik binaları inşa etmeyi düşünüyoruz. Ona da Ağustos ayı gibi başlamayı düşünüyoruz” dedi.

“Hasdal bölgesinde yapılanmamız söz konusu olacak”

Eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında fakülte çalışanlarında korku meydana geldiğini dile getiren dekan Tükek, “Hakikaten 1999 depremi de gören fakültemizde bir eskime söz konusuydu. Bu anlamda yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Bu yenilenme sürecinin başlatılmış olması hakikaten hem çalışanlarımız hem de bizler tarafından çok mutluluk verici bir olay. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın bize ifade ettiği ve vermeyi taahhüt ettiği Hasdal bölgesinde bir yapılanmamız söz konusu olacak. Orası ile alakalı da üniversitemiz tarafından projelerimiz tamamlandı ve bunlar gerekli yerlere teslim edildi. İnşallah önümüzdeki süreçte Hasdal bölgesinde de İstanbul Tıp Fakültesi’nin binalarının olacağını göreceğiz. O süreci takip etmek gerekiyor” diye konuştu.