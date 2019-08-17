Özel çocukların tarih yolculuğu

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezdi.

Verdiği eğitim hizmetiyle Malatya’da önemli bir yere sahip olan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, sosyal etkinlik projelerine bir yenisini daha ekledi. Yaşam Merkezi‘nde tedavi gören bedensel ve zihinsel engelli bireylere yönelik, tarihi tur gezisi düzenlendi. Tedavilerinden ve eğitimlerinden dolayı zamanları olmayan özel gereksinimli bireyler, aileleriyle birlikte tarih yolculuğuna çıktı. Battalgazi’de bulunan Ulu Camii, Silahtar Mustafapaşa Kervansaray’ı, Sütlü Minare, Sıddı Zeynep Kümbet’i ve Arslantepe Höyüğü’nde tarihi yapıtlara dokunan özel gereksinimli bireylerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Tarihi tur gezisine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Tur gezisi sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Güder, “Sosyal belediyeciliğin gereği ve yükümlülüğü olarak önceki dönemde yapılan Engelsiz Yaşam Merkezimizin amacı Malatya’da engelsiz özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, en azından ailelerine katkıda bulunmak amacıyla Yaşam Merkezimizi faaliyete geçirmiştik. Bildiğiniz gibi her türlü sosyal etkinliği içerisinde barındıran bir çok artı özellikleri olan ki şu an çocuklarımızla konuştuğumuzda yüzme havuzunun bulunduğu, hobi bahçelerinin oluşturulduğu, çocukların toprakla temasının sağlandığı bir hizmet alanımız ve okulumuz. Orada çocuklarımızı haftanın belirli günlerinde çocuklarımızı oraya alarak kendi yetenek ve ilgi alanlarına ve onların isteklerine göre kursalar vermekteyiz. Müzik, resim ve farklı kurslar Yaşam Merkezimizde verilmektedir. Orada ayrıca fizik tedavi merkezlerimiz var. Öğretmen ve Fizyoterapistlerimiz eşliğinde çocuklarımızın ömürlerini kaliteli geçirebilmeleri adına etkinliklerimiz devam ediyor. Bu bağlamda çocuklarımızı sosyal ortamlara alıştırma, kazandırma, onların da dünya nimetlerinden faydalanması adına bazı eserleri ve doğal güzellikleri görmeleri adına bugün müdürlüğümüz tarafından tarihi eserlerimizin bulunmuş olduğu Eskimalatya bölgesine bir gezi düzenlendi. Çocuklarımızla birlikte gezi yerlerimizden bir tanesi olan Silahtar Mustafapaşa Kervansarayını ziyaret ediyorlar. Az öncede ifade ettiğim gibi çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, onların da sosyal etkinliklerden faydalanmasını sağlamak, bir nebze de olsa özel bakıma muhtaç evlatlarımızın anne ve babalarına olan yüklerini hafifletmek adına bu etkinliklerimiz devam ediyor ve devam edecek. Çocuklarımızın anne-babaları ile konuştuğumuzda onların memnuniyetleri bizim şevk ve heyecanımızı daha da arttırıyor. Bu tür eksiklikleri giderme adına tüm belediyelere buradan sesleniyoruz. Özel çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların yaşam standardını , yaşam kalitesini arttırıp kolaylaştıralım diyorum. Bu geziyi düzenleyen müdürlerime arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. çocuklarımıza hizmet veren öğretmenlerime sabır ve öz verilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarihi gezide engelsiz çocuklarla yakından ilgilenen Güder, çocuklara hediyeler verirken güzel görüntüler ise fotoğraf karelerine yansıdı.