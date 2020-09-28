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Aktüel “Özel çocuklara” belediyeden özel hizmet
Aktüel

“Özel çocuklara” belediyeden özel hizmet

Yozgat'ın Sorgun içesinde down sendromlu ve otizmli çocuklar, belediyenin “Özel Eğitim Merkezi”nde terapi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:50:00 -
“Özel çocuklara” belediyeden özel hizmet

Sorgun Belediye Başkanlığının tahsis ettiği servis ile evlerinden alınan özel çocuklar, eğitim merkezinde öğretmenler ve sosyolog gözetiminde düzenlenen etkinliklere katılırken anne babalara da psikolojik destek sağlanıyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, 2 ay önce özel çocuklu aileler ile bir toplantı düzenleyip, çocuklara yönelik nelerin yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yapılan istişareler sonucu ailelerin, çocuklarının becerilerini artırmaları yönünde yardım istediklerini anlatan Ekinci, “Biz de buna kayıtsız kalmadık, çocuklarımızın eğitim görebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir merkez oluşturduk” dedi. Ekinci, çocukların merkezde jimnastik, resim boyama eğitimleri, spor etkinliklerine katıldığını ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde de yüzme ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu konuda ilçemizdeki termal otel işletmecileri bize destek sağlıyor. Orada da çocuklarımıza yüzme dersi vereceğiz” diye konuştu.

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