Özel çocuklar tekne gezisinde moral buldu Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Tekne turunda doyasıya eğlenen özel çocuklar hem oynadılar hem söylediler hem de Fatsa’nın koylarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

MEGA Atılım Derneği tarafından Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen moral turuna özel öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Derneğin Kurucu Başkanı Çiğdem Bekdemir, sosyal faaliyetleri kapsamında özel öğrenciler ile ailelerine tekne turu düzenlediklerini söyledi.

Tekne turu sonrası öğrencilere ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

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