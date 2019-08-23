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(Özel) Cadde ortasında 5 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu

Zonguldak’ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, araç sahibinin ve itfaiyenin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:01
(Özel) Cadde ortasında 5 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu

Zonguldak’ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, araç sahibinin ve itfaiyenin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Olay Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğlu Sokakta meydana geldi. Ömer Erbay, kendisine ait 06 BK 9949 plakalı park halindeki panelvanına binip çalıştıracağı sırada motordan kedi sesi duydu. Yaklaşık 5 saat kediyi çıkarmak için uğraşsa da kediyi çıkaramadı. Kedinin kendiliğinden çıkacağını düşünerek aracı parktan almadı. Kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler polisi aradı. Polisin ihbarı üzerine aracının başına gelen Erbay, çevredeki esnaflar bir süre tekrar kediyi ciğer vererek çıkartmaya çalıştı.


Kediyi kendisinin çıkaramayacağını düşünen Ömer Erbay, itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Yavru kedinin araç motorunun alt kısmına sıkıştığını tespit eden ekipler, kriko ve takozlarla aracı kaldırdı. Daha sonra bir itfaiye eri aracın altına girerek yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalarla yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.



İtfaiye ekipleri seferber oldu


Yavru kendinin aracının motorunda 5 saattir mahsur kaldığını söyleyen Ömer Erbay; "Yaklaşık 4 saatten beri uğraşıyoruz arkadaşlar haber verdiler. Geldik baktık kaputu açtım baktım, kediyi gördüm fakat bir türlü çıkaramadık. Su attım ve biraz yiyecek falan koyduk altına ama bir türlü çıkmadı. Daha sonra tekrar kapattım aracımı. Kendi çıkar diye düşündüm. Fakat tekrar polis aradı beni ’arabanızda kedi var haberin var mı’ diye sordu. Haberim olduğunu söyledim tekrar geldim buraya yine uğraşmaya başladık. Ama bir türlü çıkaramadık. En son aklıma itfaiye geldi. Orayı aradım. Arkadaşlar sağ olsunlar ilgileneceğini söylediler. Daha sonra itfaiyeden 2 arkadaş geldi 1 saatte onlarla uğraştık ve sonunda kediyi çıkardık. Kendi haline bıraktık olmadı su attık olmadı arabayı çalıştırıp korna çaldık yine olmadı. Arabayı da hareket ettiremedim neticede oda bir candır. Kriko kaldırdım altına girip müdahale ederiz diye düşündüm biraz yükseltmem gerekiyordu arabayı faydası da oldu. Ama dediğim gibi itfaiyeci arkadaşların sayesinde çıkardık. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.


Yavru kedi esnaflar tarafından veterinere götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:01
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