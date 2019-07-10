(Özel) Burun estetiği olanların psikolojisi de düzeliyor

Burun ameliyatı ve estetiği hakkında bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkay, "Son dönemde yapılan çalışmalarda burun estetiği yapılan hastalarda depresyon, anksiyete ve obsesyonel davranış bozukluğunda gerileme olduğu bildirilmiştir" dedi.

Birçok insanın nefes almakta bile güçlük çekmesine neden olan burun yapısındaki bozukluklar, çeşitli davranış ve ruhsal bozukluklara neden olabiliyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkay, burun ameliyatı ve burundaki şekil bozukluklarının etkisi hakkında önemli bilgiler aktardı. Birçok insanın burun hastalığı nedeni ile nefes almakta güçlük çektiğini belirten Türkay, burundaki şekil bozukluklarının da insanların yaşamlarını etkileyebildiğini söyledi. Yapılan araştırmalarda başarılı burun estetikleri sonrasında hastaların ruhsal yapılarında da gelişmelerin gözlendiğini kaydeden Türkay, kendisinin de yaptığı gözlemlerde burun estetiği yaptıran insanların mutluluklarının arttığını ifade etti.

Sağlık için rahat nefes almak gerekir!

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir buruna sahip olmak gerektiğini söyleyen Dr. Türkay, "Canlılarda solunum yolunun başlangıcı burundur. Sağlıklı bir nefes için burun fonksiyonlarının tam ve yerinde olması gerekir. Akciğerlerimizi dolduran hava, burnumuzdan geçerken yeterli miktarda süzülmeli, nemlenmeli ve ısınmalıdır. Bunun sağlanması için burun yapımızın düzgün olması gereklidir. Normalde efor gerektiren haller dışında burundan alınan hava vücut için yeterlidir. İnsan efor gerekmediği hallerde burundan yeterince hava alamayıp ağzını açıyorsa, tedavi gerektiren bir burun hastalığına sahiptir denilebilir. Dolayısıyla bunun tedavi edilmesi gerekir. Sağlıklı bir uyku, standart bir yaşam kalitesi, fonksiyonel olarak sağlıklı bir burun yapısını gerektirir“ dedi.

‘Psikiyatristler de artık bizimle aynı fikirde’

Burnun yüzdeki en belirgin organlardan birisi olduğu için, yapısı nedeni ile bireylerin psikolojisini etkileyebildiğini belirten Dr. Mehmet Türkay sözlerini şöyle sürüdü: "Burun insan yüzünün tam ortasında olması nedeniyle şahsın dış görünüşünde de önemli bir yere sahiptir. Keskin ve sivri bir burun asabi bir kişiliği temsil eder iken yuvarlak ve basık bir burun yumuşak başlı sakin bir kişiliği temsil eder. Aslında bu her zaman doğru değildir, ön yargıdır. Tersi bir durum da söz konusu olabilir. 1960’lı yıllarda psikiyatristler, burun şeklini dert edinen insanların ruh sağlıklarının sorunlu düşüncesindeydi. Ancak 70’li ve 80’li yıllarda bu düşünce değişmeye başladı. Günümüzde artan burun estetiği ameliyatları bu konudaki çalışmalarında artmasına neden olmuştur" diye konuştu.

"Burun estetiği yapılan hastalarda depresyon bozukluğunda gerileme olduğu bildirilmiştir"

Burun estetiğinin sonuçlarının etkilerine değinen Op. Dr. Mehmet Türkay, "Son dönemde yapılan çalışmalarda burun estetiği yapılan hastalarda depresyon, anksiyete ve obsesyonel davranış bozukluğunda gerileme olduğu bildirilmiştir. Başarılı bir burun estetiğinin kişinin öz güvenini artırdığı, sosyal ilişkilerinde düzelme yaptığı artık her kesimce kabul edilen bir görüştür. Uzun yıllardır bu ameliyatları yapan biri olarak bende benzer görüşe sahibim. Başarılı geçen bir ameliyat sonrası hastalarımızın burun solunum fonksiyonlarının düzelmesi, gerek uyku düzenlerine gerekse gün içi aktivitelerine olumlu yansımalarını gözlemledim. Ayrıca güzel görünümlü bir buruna sahip olmak kişinin sosyal fobisini azaltıcı etki ile mutluluk kaynağı da olabilmektedir" şeklinde konuştu.