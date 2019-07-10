(Özel) Burası Güney Afrika değil Balıkesir ovası

Sıcakların kavurduğu Balıkesir’de manda sürüleri günün yarısını suyun içinde geçiriyor. Afrika belgesellerini aratmayan görüntülerin yaşandığı şehirde, mandalar 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda adeta suyun içinde nefes alıp veriyor. Manda sürüsü ile 3 yıl geçiren Mehmet Dinçer, suda serinleyen mandalara yöreye özgü şekilde seslenmesine rağmen bir tepki alamayınca, "Hayvanlar suyun keyfine varmış, ben de olsam sudan çıkmam" dedi.

Kaymağı ile meşhur Balıkesir’de manda sürüleri sıcak hava ile mücadele ediyor. Mandacılığın yapıldığı Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsalında sabah erken saatlerde beslenen mandalar, sıcak havada uzun süre suda kalarak serinliyor. Yaklaşık 300 mandanın suya koşma anı Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmazken hayvanlar sıcağın etkisinden suda kalarak korunuyor.

Manda Üreticisi Ahmet Aygördü, yüzlerce mandanın bulunduğu Altıeylül’ün Yakupköy kırsal mahallesinde su kanalının mandalar için cezbedeci olduğunu söyledi. Aygördü, "Mandanın susuz bir ortamda olması düşünülemez. Bu hayvanların terleme bezleri olmadığı için böyle ortamları çok seviyorlar. Balıkesir ovasında 3-5 köyümüz de mandacılık ile uğraşıyor. Güneşin etkisi geçene kadar 5-6 saat suda kalıyorlar. Geçen hafta İstanbul’dan bir turist kafilesi geldi. Fotoğraf çekimi yaptılar. İnsanların ilgisini çekiyor. Çamursuz su olursa sevmiyorlar, daha çok çamurlu su onların hoşuna gidiyor" dedi.

Öte yandan manda sürüsüne çobanlık yapan Mehmet Dinçer ise, mandaların ineklere göre daha sakin olduğunu söyledi. Sırtmaçlık yapan Dinçer, "Sabah herkes hayvanını getirir, biz otlatırız. Çamura girerler. Akşam 6’ya kadar zaman geçirirler. Manda daha insana alışkındır. İnsancıldır. İnek gibi yozgun değildir. Bir alışsın yanına gelirler" dedi.

Suda serinleyen mandalara yöresel şekilde seslenen çoban Mehmet Dinçer, sesine hayvanların tepki vermemesi üzerine, "Hayvanlar suyun keyfine varmış, ben de olsam sudan çıkmam" dedi.