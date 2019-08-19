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(Özel) Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açılacak

Bitlis’in ilk ve tek aquaparkı, önümüzdeki yaz sezonunda Tatvan’da açılacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
(Özel) Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açılacak

Bitlis’in ilk ve tek aquaparkı, önümüzdeki yaz sezonunda Tatvan’da açılacak.


Tatvan ilçesine Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından aquapark ve eğlence merkezi kuruluyor. Göle kıyısı bulunan Bitlis’te, her geçen gün yeni mekanlar kuruluyor. Turizmden hak ettiği payı almak isteyen Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği de yatırım için kolları sıvayıp, Tatvan ilçesinin Van Gölü sahiline aquapark ve eğlence merkezi kurdu. Dernek Başkanı Battal Taşar; bungalov evleri, yarı olimpik yüzme havuzu, kaydırakları ile bölgede tek olma özelliği taşıyacak olan aquapark ve eğlence merkezini, önümüzdeki yaz sezonunda hizmete açacaklarını söyledi. Taşar, aquapark ve eğlence merkezinde yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı yarı olimpik havuz, 6 kaydırak, bungalov evler, sosyal tesis, duşlar, soyunma alanları, engellilere uygun giriş alanları, mesire alanı, su sporları merkezi ve özel etkinlik alanlarının bulunacağını, bu merkezin çevre il ve ilçelerden gelecek misafirlere de ev sahipliği yapacağını anlattı. Taşar, “Burası Bitlis’in, Tatvan’ın ve bölgenin ilk spor tesisleri olarak hizmete açılacaktır. Tatvan Belediyesine ait olan bu arazi Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği olarak kira talebinde bulunduk. Geçen sene bize burayı tahsis ettiler. Bizde burayı beş arkadaşın katılımı ile geçen seneden bu yana burayla ilgilendik. Kendi öz sermayemizle bugüne kadar getirdik. Tahminimizden daha güzel bir tesis ortaya çıktı. Gerek kaydıraklarımız, gerek havuzumuz, peyzaj ve sahil kısmımızla beraber bir defada bin kişiye hizmet verecek şekilde bir cafemiz mevcut. Yakın zaman içinde inşallah burayı hizmete açacağız. Tek Bitlis’e değil bölge illerine de hizmet vereceğiz. Aynı zamanda havuzumuzun arka tarafında nasip olursa yaklaşık 50 civarında bungalov ev yapacağız. Buraya dışarından gelen misafirlerimiz aynı zamanda konaklama hizmeti de alabilecekler. Aslında bu sene biz havuzu faaliyete geçirebiliyorduk. Malum hizmet bir bütün olduğu için restoran, kafemiz, soyunma ve giyinme odalarımızda sezon açısından ufak tefek eksiklikler olduğundan dolayı biz yarım yamalak bir hizmet vermemek için açmadık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
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