  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Özel bir ağaçtan üretiliyor! Bu tespih elleri dezenfekte ediyor
Yaşam

Özel bir ağaçtan üretiliyor! Bu tespih elleri dezenfekte ediyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 09:40:00 -

Kütahya'da hazırlanan bu tespihler, çekildikçe elleri dezenfekte etme özelliğine sahip...

Kütahya'da yıllardır tespih satışı yapan Selahattin Mazılı, çekildikçe elleri dezenfekte eden Kuka isimli tespihi uzun süredir dükkanında satıyor.

Kütahya kent merkezi Ulu Cami Caddesi üzerindeki tarihi han binasında tespih satışı yapan Selahattin Mazılı, Kuka tespihinin yurtdışından gelen bir ağaçtan yapıldığını dile getirdi.

Selahattin Mazılı, "Elindeki mikropları alır atar, cebindeki mikropları alır atar. Osmanlı döneminde padişahlar doktorlara Kuka tespihi nerede diye sorarlarmış, Kuka tespihi olmayanlara görev yaptırmazlarmış. Pandemi döneminde çok güzel satışlarımız vardı, hala daha satışlarımız devam ediyor, güzel bir üründür, güzel bir çekimi de vardır" diye konuştu.

244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın
244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Yaşam

244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soluduğumuz havanın yüzde 20’sini onlar sağlıyor
Soluduğumuz havanın yüzde 20’sini onlar sağlıyor

Yaşam

Soluduğumuz havanın yüzde 20’sini onlar sağlıyor

Bu kabaklar ata tohumuyla yetiştirildi
Bu kabaklar ata tohumuyla yetiştirildi

Yaşam

Bu kabaklar ata tohumuyla yetiştirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23