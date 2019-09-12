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Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı

Özel Biga Can Hastanesi, hasta yakınlarına aşure dağıttı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:20
Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı

Özel Biga Can Hastanesi, hasta yakınlarına aşure dağıttı.


Özel Biga Can Hastanesi Diyetisyeni Burcu Peçen, yaptığı açıklamada, dini ve milli bayramların yanı sıra aşure günü ve Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı arttıran günler olduğunu söyleyerek, "Aşure; içerisinde bulunan vitaminler, mineraller, posa ve bitkisel protein nedeniyle besleyici bir besin kaynağıdır. Ancak kilo problemi olan kişilerin ve diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmelerinde fayda var" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:20
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