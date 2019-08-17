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(Özel) Başkentte gölete atlayan şahıs hayatını kaybetti

Başkentte ailevi sebeplerden dolayı suya atlayan adam hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:11
(Özel) Başkentte gölete atlayan şahıs hayatını kaybetti

Başkentte ailevi sebeplerden dolayı suya atlayan adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir göletin kenarında arkadaşı R.K. ile sohbet eden R.Ç. ailevi sıkıntılarını dile getirerek göletin kenarında bulunan dere yatağına indi. Arkadaşının indiğini gören R.K. sağlık ekiplerine haber verdi. R.Ç. ekipler gelene kadar göletin bulunduğu toprak bölümün üzerine çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ve R.Ç.’yi suya atlamaması için ikna etmeye çalışması yeterli olmadı. Ayakkabısının tekini çıkartıp suya fırlatan R.Ç. kendisini gölete bıraktı. Sağlık ekipleri R.Ç.’nin kendisini suya bıraktığı yere ulaştığında R.Ç.’nin hayatını kaybettiğini gördü. Olayı gören sağlık ekipleri, polis, itfaiye, UMKE ve Ankara itfaiyesine bağlı balık adamlara haber verdi. Balık adamların olay yerine gelip araştırma yapması sonucunda, gölete atlayan R.Ç. sudan çıkartıldı.


Ailesi göz yaşlarını tutamadı


Arkadaşı tarafından ailesine haber verilen R.Ç.’nin yakınları olay yerine geldiğinde ise aile bireyleri göz yaşlarına hakim olamadı. Öte yandan R.Ç.’nin çocuğunun 10 gün sonra düğünü olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:11
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