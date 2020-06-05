Özel bankalar da elini taşın altına koysun

Türkiye’de ekonominin kısmen kapanmasına sebeb olan Coronavirüse (Covid-19) karşı verilen mücadeleye kayıtsız kalan, faiz oranlarını indirmeye yanaşmayan özel finans kuruluşları bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından topa tutuluyor. Firmaların kredi ve borç yapılandırma taleplerini geri çeviren söz konusu kuruluşlara yönelik şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor.

Albayrak devrede

Şikâyetlerin akabinde harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi. Buluşmada kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketime dönük kredi paketleri ele alındı. Bu paketlerin ekonomik ve sosyal hayatı canlandıracağını kaydeden Albayrak, 10 büyük özel bankayı ise benzer adımlar atmaya davet etti. Albayrak’ın davetinin karşılıksız kalmayacağı, kredi kampanyalarına yenilerinin ekleneceği öngörülüyor.

Önemli çağrı

Covid-19’la büyük ölçüde duran ekonominin yeniden dönmesi için ilave çalışmalarda bulunulması gerektiğini belirten ekonomistler; “Bu aşamada özel finans kuruluşları daha aktif olmaları, üreticiyi ve ihracatçıyı fonlamalı, tüketiciyi de rahatlatmalı” görüşünde birleşiyorlar.

Toparlanmaya katkıda bulunulmalı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, YENİ AKİT’e yaptığı açıklamada kamu bankaları tarafından iç talebi arttırmak için önemli paketlerin hayata geçirildiğine işaret etti. Alkin, özel bankaların da bu paketlere dahil olup ekonominin toparlanmasına katkıda bulunmaları gerektiğini dile getirdi. Kamu bankalarının kredi kampanyalarının örnek alınacağına dikkati çeken Alkin, “1-2 özel sektör bankası kampanyalara katılmayı arzu edebilir Diğerleri de geri planda durmayı tercih edebilir. Çünkü özel bankalar rekabet halinde olup güç birliği yapamaz. Ayrıca bunların manevra alanlarının kamu bankaları gibi geniş olmadığını unutmamak gerekiyor” dedi.

Kârlardan fedakârlık edilsin

Kredi maliyetleri ile faiz gelirleri arasındaki makasın açılmasının özel bankaları tereddüde sürüklediğini kaydeden Alkin, “Ama yine de özveride bulunulmalı. Ülkemizin Covid-19 tehdidini atlatması, kendine gelmesi ve büyümesi için kârlardan fedakârlık edilmeli” şeklinde konuştu.

Çekinceler söz konusu

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise Bakan Albayrak’ın özel bankaların yöneticilerine müşterilerine kredi vermeyi telkin ettiğini söyledi. Arzova, “Gelinen noktada kamu bankalarının tüketimi teşvik eden paketleriyle ilgili özel finans kuruluşlarının çekinceleri var. Malum Covid-19’dan ötürü ülkemiz, ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya. Çekinceler gayet normal. Zira kredilerin geri ödenemeyeceği algısı mevcut” diye konuştu.

Çiftçiye 400 milyonluk avans desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Pandemi sürecinde çiftçilere hububat üretimi ve pancar küspesi için 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk” dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından çiftçiye yapılan desteklerle alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız.”