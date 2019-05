(Özel) Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz:

Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak ataması yapılan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yeni dönem çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Balıkesir’deki sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyleyen Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir’deki hizmetlerin geliştirilmesi anlamında da çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

22 Mayıs tarihi itibariyle Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, görev süresi içinde yapacakları çalışmaları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Balıkesir’deki mevcut sağlık hizmetlerinin sıkıntısız devam ettiğini belirten Yavuzyılmaz, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için ter dökeceklerini belirtti.

7 gün 24 saat hizmetteyiz

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “22 Mayıs 2019 tarihi itibariyle güzel ilimiz Balıkesir’e İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirildik. Daha önce Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve daha öncesinde de farklı illerde yöneticilikler yapmıştık. Ama 22 Mayıs itibariyle de ilimizde Sağlık Müdürü olarak görev yapmaya başladım. Balıkesir coğrafyası itibariyle geniş bir coğrafyaya hitap eden bir şehrimiz. Nüfus olarak da yaklaşık 1 milyon 250 bin nüfusu var ki bu yerleşik nüfusumuz. Yaz döneminde katlanarak artan bir nüfusumuz var. Çünkü hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı olan bir ilimiz Balıkesir. Biz sağlık hizmetleri olarak Balıkesir’de, sağlık hizmetlerinin alt yapısı çok da sıkıntılı değil. Bunu geldik ve bizzat gözlemledik. Şehir Hastanemiz; 1100 yataklı hastanemiz tüm donanımıyla, her şeyiyle, akşamda bizzat ziyaret ederek, oradaki arkadaşlarımızla iftar ederek müşahade ettik. Yoğun bakımlarıyla, anjiyosuyla, açık kalp cerrahisiyle, diğer branşlarıyla gayet güzel bir şekilde Balıkesir’e, Balıkesirlilere hizmet etmekte. Bunun yanında yine merkezde Devlet Hastanemiz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz var. Yine ilçelerimizde Edremit’te, Burhaniye’de, Bandırma’da büyük ölçekte sayılabilecek hastanelerimiz ve diğer ilçelerimizde de küçük hastanelerimiz var. Yine 404 fiili olarak Aile Hekimimizle Balıkesir’e ve Balıkesirlilere hizmet etmeye çalışıyoruz birinci basamak hizmetleri olarak. Bunun yanında acil sağlık hizmetlerimiz 49 istasyonda 7 gün 24 saat devam ediyor. 49 Ambulans İstasyonumuzla acil sağlık hizmetleri istasyonumuzla Balıkesir’imizin tüm ücra köşesine kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu arada Marmara ve Avşa Adalarımız var. Bu adalara da deniz ambulansımızla sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık

Balıkesir’deki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Balıkesir’de tabi yeterli mi? Hiçbir zaman bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz. Çünkü bizim halkımız, vatandaşımız her zaman daha iyisine, bu hizmetin verildiği en üst noktadaki hizmete almaya layık. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Şimdi Şehir Hastanesi güzel bir ivme kattı dedik. Ama Devlet Hastanemizin yenilenme çalışmaları var. Bu çalışmalar belli bir noktaya getirilmiş, biz de bu noktadan sonra yine bu çalışmalara katkı vermeye çalışacağız. Yine ilçelerdeki hastanelerimizde; Susurluk gibi diğer hastanelerimizde yeni hastane projelerimiz var. Onların takipçisi olacağız. Yine mevcut hastanelerimizde iyileştirme ve ek bina durumları söz konusu. Onların şehrimize kazandırılmasına gayret edeceğiz. Üniversitemizle, kamudaki hastanelerimizle, özel hastanelerimizle ki biz sağlığı hiçbir zaman birbirinden ayrı görmüyoruz, hepsi Balıkesir’in sağlığına, Balıkesirli vatandaşlarına hizmet eden kurumlar olarak görüyoruz, bir bütün olarak görüyoruz. Biz her hastamızın sorununu Balıkesir’de çözüp, başka bir şehire ya da başka bir büyük merkeze ihtiyaç duymayacak şekilde burada çözelim istiyoruz. Bu anlamda üniversitemizle, başhekimimiz ve yöneticilerle görüştük. Yine özel hastanelerimizle de istişare içerisinde, ortak hareket içerisinde, Balıkesir için, Balıkesirli için en iyiyi, en güzeli yapabilme gayretimiz devam edecek. Bundan önceki arkadaşlarımız güzel işlere imza attılar, biz de bu var olan güzelliklerin üzerine bir tuğla daha koymaya gayret edeceğiz. Ben bu anlamda bütün ekibimizle sahada olacağımızın garantisini vatandaşımıza veriyorum ve bu anlamda da vatandaşımızdan da bizden talepleri noktasında kapımızın her daim kendilerine açık olduğunu, her zaman yaşadıkları sıkıntı, sorun ya da taleplerini bizlere iletebileceklerini ifade ediyorum. Belki hepsini yüzde 100 çözemeyebiliriz ama çözmek için gayret göstereceğimizin de bilinmesini istiyorum” diye konuştu.