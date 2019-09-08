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(Özel) Balıkçılar umduklarını bulamayınca tekneler limanda bağlı kaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar umduklarını bulamayınca tekneler limana bağlı kaldı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:45
(Özel) Balıkçılar umduklarını bulamayınca tekneler limanda bağlı kaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar umduklarını bulamayınca tekneler limana bağlı kaldı.


Akçakoca’da tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek 1 Eylül’de Karadeniz’e açıldı. Büyük umutlarla denize açılan balıkçılar, umduklarını bulamadılar. Akçakoca’dan Karadenize’e açılarak trol avcılığı yapan balıkçılar sadece mezgit ve barbun avlarken, küçük balıkçılar ise elleri boş dönüyor. Yeni av sezonundan beklediklerini henüz alamayan küçük balıkçılar, umutlarını Ekim ayına bıraktıklarını söylediler.



“Balık avcılığı ölü noktada”


Balıkçının yüzünün gülmediğini belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, “1 Eylül itibarıyla balık sezonuna başladık. Sıfır bir avcılıkla başladık. Karadeniz Bölgesi’nde palamut avcılığı şu ana kadar ne gördük ne duyduk. Sıfır palamut avcılığı nedeniyle küçük balıkçılar şu anda bağlı vaziyette duruyorlar. Henüz denize açılmış durumda değiller. Sadece trol avcılarımız denize gidiyorlar. Onlar da mezgit ve barbun üzerinde yoğunluklu olmak üzere çalışıyorlar. Bir miktar da ilk günlerde hamsi avcılığı oldu. Ondan sonra da hava şartlarında hamsi avcılığı da bölgemizde bir anda kesti. Bölgemiz uzun zamandır ciddi bir poyraz rüzgarlarına maruz kaldı. Bundan dolayı balık avcılığımız hemen hemen ölü noktada. Sadece trol avcılığı var. Onda da bugün itibarıyla bile sadece mezgit ve barbun avcılığı hakim” dedi.



"Karadeniz boyunda palamut avcılığı yok denecek kadar az"


Küçük balıkçıların yapacak çok fazla bir şeyinin olmadığını söyleyen Karakaş, “Küçük balıkçılar Ekim ayında lüfer ve çinekopu bekleyecek. Bu zaman zarfında da deniz salyangozu avcılığı yapacaklar. Serbest zaman zaten şu anda. Çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Balık niye yok? İlk sebeplerden bir tanesi boğaz geçişinde dalyanlarda balık Karadeniz’e havyarını dökmeye geldiğinde bu dalyanlarda balıklar kırılıyor. Yani aldığımız duyumlara göre yavrulu balığı alıp hallerde sattıklarını duyuyoruz. Bunlardan ispatlı olarak gördüklerimiz de var. Maalesef dalyanlarda Karadeniz’e havyar dökmeye gelen balıklar tutuluyor. İkincisi ise küresel ısınma söz konusu. Bizim bu sene tahminimiz, balıkları görüyoruz, içinde hala havyar var. Yanık havyar var. Balıklar güvenli su bulamadı, güvenli su bulamayınca havyarını dökmedi denize. Üçüncü bir ihtimal de balık havyarı tutmadı. Yani deniz soğuğuyla alakalı, deniz sıcaklığıyla alakalı balık havyarı tutmadı. Tüm Karadeniz boyunda palamut avcılığı yok denecek kadar az” diye konuştu.



“Hamsinin bu aylarda tutulması doğru değil”


Hamsinin bu aylarda tutulmasının doğru olmadığını belirten Karakaş, “Şu anda tutulabilecek en iyi balık hamsi. Boğaz tarafında hamsi tutuyor tekneler. Gerçi hamsinin de bu aylarda tutulması doğru değil. İri değil, çünkü daha küçük. Hem küçük hem de yağsız. Ama insanlar mecbur günü kurtarmak için balığı tutmak durumunda kalıyorlar. Şu anda çok kaliteli balık trol avcılarında var. Diğer balıklarda kalite yok” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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