(Özel) Bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp

Esenyurt’ta 1 hafta önce evden ’bakkala gidiyorum’ diye çıkan 23 yaşındaki 2 çocuk babası Şevket Yıldız’dan haber alınamıyor. Adeta sırra kadem basan gencin karısı ve yakınları bastırdıkları el ilanları ile sokak sokak dolaşıp Yıldız’ı arıyor.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 1 hafta önce akşam saatlerinde evden ’bakkala gidiyorum’ diyerek çıkan 23 yaşındaki iki çocuk babası Şevket Yıldız, ortadan kayboldu. Telefonu ve cüzdanı da evde kalan Yıldız’ın ailesi vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi. Yıldız ailesi kendi imkanları ile inşaat işçisi olan Yıldız’ın gidebileceği yerlere bakıp arama çalışması gerçekleştiriyor. El ilanı bastırıp sokak sokak dolaşan Yıldız ailesi, kayıp Şevket Yıldız’ın bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

"Benim ev terliklerim ile dışarı çıktı"

Eşinin 7 haftadır kayıp olduğunu söyleyen Meryem Yıldız, "Her yere kayıp başvurusunda bulundum her yere gittim. Gitmedik yer bırakmadım. Benim ev terliklerim ile çıktı. Nereye gider benim eşim hiç bilmiyorum" dedi.

Baba Tahsin Yıldız ise oğlunun evden bakkala alışveriş için çıktığını ifade ederek, "El ilanları bastırdık. 2 çocuk babası günlerdir kayıp" diye konuştu.