Özel bakımevinde zehirlenme şüphesi: 1 kişi hayatını kaybetti, diğer vatandaşların tedavileri sürüyor

Samsun’da özel bir bakımevinde zehirlenme şüphesiyle 5 kişi hastanede tedavi görürken, bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir bakımevinde kalan Nezire Kesim (50), Necati Ç. (44), Şeref Ö. (61), İdris Ç. (54), Gürcan C. (47) ve İbrahim B. (57) ishal ve kusma şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişiden Nezire Kesim, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.