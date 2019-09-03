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(Özel) Avcılar’da fıkra gibi olay

Avcılar’da yaşayan Şahin ailesinden, 23 yıl önce apartmanlarının giriş kapısını yaparken belediyeye ait alanı işgal ettikleri gerekçesiyle aylık ecrimisil tazminatı istendi.

03 Eylül 2019 Salı 11:38
(Özel) Avcılar’da fıkra gibi olay

Avcılar’da yaşayan Şahin ailesinden, 23 yıl önce apartmanlarının giriş kapısını yaparken belediyeye ait alanı işgal ettikleri gerekçesiyle aylık ecrimisil tazminatı istendi. Aylık 350 TL işgal bedeli ödemesi istenen aile, karar uygulanırsa apartmanlarına nasıl gireceklerini düşünüyor.


Olay, Gümüşpala Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 23 yıl önce Ahmet Şahin ve ailesi tarafından bir arazi alındı ve üzerine 4 katlı apartman yapıldı. Şahin apartmanının yanına ilerleyen yıllarda ise belediye tarafından park yapıldı. İddiaya göre, Şahin ailesi apartmanlarının girişine giden koridordaki yollarda çökme olması nedeniyle yola beton döktürdü. Girişe ise yine hırsızlara karşı caydırıcı olması nedeniyle demir kapı yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda ise belediye tarafından Şahin ailesine ‘Ecrimisil’ yani haksız işgal tazimatı istendi. Eğer ücret verilmez ve belediye tarafından yol kapatılırsa aynı apartmanın altında bulunan dükkan ve depolara da giriş kapanmış olacak. Şahin apartmanı sakinleri şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.


Konuyla ilgili konuşan Ahmet Şahin, “23 sene önce yapılan binanın girişi için belediye para istiyor. Gerekçe olarak belediye yolun kendisine ait olduğunu söylüyor. 350 TL aylık istiyorlar. Şu an da bununla ilgili dilekçe verdik. Bununla ilgili mahkemeye başvuracağım. Şimdi bir doküman hazırlatıyorum. Yani 23 yıllık oturduğumuz binada tekrardan masraflara başlıyoruz. Binamız ruhsatlı her şey mevcut binada. Bilseydik burada böyle bir sorun olduğunu o zaman girişi buradan vermezdik. Parayı vermezsek duvar örecekler, boşluktan girip çıkacağız binaya nasıl yapacağız onu düşünüyoruz kara kara” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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