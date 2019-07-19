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(Özel) Almanya’dan, Denizli’ye uzanan başarılı kilo verme öyküsü

DENİZLİ (İHA) – Almanya’da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, aşırı kilolarından kurtulmak için Denizli’ye gelerek özel Tekden Hastanesinde mide küçültme ameliyatı olarak bir haftada 8 kilo vermeyi başardı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:27
(Özel) Almanya’dan, Denizli’ye uzanan başarılı kilo verme öyküsü

DENİZLİ (İHA) – Almanya’da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, aşırı kilolarından kurtulmak için Denizli’ye gelerek özel Tekden Hastanesinde mide küçültme ameliyatı olarak bir haftada 8 kilo vermeyi başardı. Ameliyat sonrası genç kız 102 kilogramdan 94 kiloya düşmeyi başardı.


Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Açelya Melike Köysüren (18), aşırı kiloları ve bu kilolardan oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla Denizli’ye geldi. Kentte Tekden Hastanesine başvuran Köysüren ve ailesi, burada cerrahlar tarafından muayene edildi. Muayene sonucu genç kıza, mide küçültme ameliyatı yapıldı. Op. Dr. Mehmet Tekin ve Op. Dr. Aydın Keskin tarafından midesi küçültülen Köysüren, ameliyatın ardından 1 hafta içerisinde 8 kilo verdi. Köysüren, 102 kilo geldiği hastaneden bir haftada 94 kiloya düşerek ayrıldı.



“Vücut kitle endeksi çok önemli"


Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan Op. Dr. Mehmet Tekin, bu tür ameliyatlardan vücut kitle endeksinin önemli olduğunu ve hastanın ameliyattan önce kitle endeksinin normalin üzerinde olduğunu belirterek, “Hastamız Almanya’dan geliyor. Bu tür durumlarda vücut kitle endeksi bizim için önemli. Hastamızın vücut kitle endeksi yüzde 42’nin üzerindeydi. Bizim burada yaptığımız ameliyatları daha önceki hastalardan öğrenip bizimle irtibata geçerek gelmişler. Burada genel cerrahi ekibi olarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an hastamız gayet sağlıklı. Bir hafta içinde 8 kilo verdi. Artık yemeye, içmeye başladı. Şimdi sağ salim, Almanya’ya yaşadığı memlekete geri gönderiyoruz” dedi.



“Ameliyatla sağlıklı bir şekilde kilo veriyor”


Hastanın baybit obez (üst seviye şişmanlık) hastası olduğunu ifade eden Op. Dr. Aydın Keskin ise "Köysüren’de hastalık boyutunda kilo artışı vardı ve sağlık problemleri başlamıştı. Bu tür hastaları laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yani dört tane küçük delikten girip, sleeve gastroktami, halk arasında ‘tüp mide’ olarak bilinen ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatta midenin yüzde 85’ini alıyoruz. Mide küçüldüğü için hasta küçük porsiyonlarla erken doymaya başlıyor ve iştahı büyük oranda azalıyor. Yıllarca biriken veremediği kiloları, iştahı azalarak ve küçük porsiyonlar ile daha az yemesini sağlayıp daha sağlıklı beslenerek vermesini sağlıyoruz. Hastamız ameliyatla sağlıklı bir şekilde kilo veriyor” diye konuştu.



“40 kilo vermek istiyorum”


Aşırı kilolarından kurtulup yaklaşık 40 kilo vermek istediğini dile getiren Açelya Melike Köyüsüren de “Türkiye’ye arkadaşlarım buraya geldiği için geldim. İyi kilo verdiler ondan biz de buraya geldik. Memnun kaldılar. Bende memnun kaldığım için buradayız. Çok ağrılarım olmadı. İkinci günden sonra su bile içebildim. Sonra meyve sularına geçtik, çorbalara geçtik. Bir hafta da 8 kilo verdim. 40 kilo vermek istiyorum” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:27
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