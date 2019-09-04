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(Özel) Acısını unutup araçta sıkışan arkadaşının kurtarılışını bekledi

Şişli’de kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrilerek yan yattı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
(Özel) Acısını unutup araçta sıkışan arkadaşının kurtarılışını bekledi

Şişli’de kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Araçtakilerden biri dışarıya çıkmayı başarırken, sürücü ise içeride sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışması sonucu araçtaki yaralı kurtarıldı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Kasap Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Villa Caddesi üzerinde 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Dursun Kütükkaya, süratli bir şekilde sokağa girdi. Burada kaldırıma çarpan araç kontrolden çıktı. Devrilerek yan yatan araç içerisinde iki kişi sıkıştı. Araçtakilerden biri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, diğerinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ön ve yan camlarının kırarak ulaştıkları Kütükkaya’yı dakikalarca süren çalışma sonrası kurtardı.



Acısını unutup arkadaşının kurtarılmasını bekledi


Öte yandan, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada sürücünün yaralı arkadaşı ise tedavi olmayı reddetti. Sürücünün başından bir an olsun ayrılmayan arkadaşı, çalışmalar sürdüğü esnada dakikalarca başında bekledi. Zaman zaman gerilerek etrafındaki vatandaşlara bağıran kişi, arkadaşının kurtarılarak sedyeye alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar tarafından kollarından tutularak zapt edilmeye çalışılan kişi ardından bir motosiklete binerek arkadaşının bulunduğu ambulansın peşinden hastaneye gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.


Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Yan yatan araç vatandaşların yardımıyla düzeltilip, çekici yardımıyla da aracın yoldan kaldırılmasıyla hayat normale döndü.


Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
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