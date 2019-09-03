0553 313 94 23

(özel) Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde okuduğu Anadolu İmam Hatip Lisesini okul birinciliği ile tamamlayan öğrenci Fehmi Aydın, üniversite tercihlerinden hiçbiri gelmeyince ÖSYM’ye dilekçe ile itiraz etti.

03 Eylül 2019 Salı 13:17
(özel) Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde okuduğu Anadolu İmam Hatip Lisesini okul birinciliği ile tamamlayan öğrenci Fehmi Aydın, üniversite tercihlerinden hiçbiri gelmeyince ÖSYM’ye dilekçe ile itiraz etti. ÖSYM’den okul yönetimi tarafından ‘okul birincisi’ olduğunu bildirmediğine dair gelen cevap ile hayalleri yıkılan okul birincisi öğrenci Fehmi, hakkını yargıda arıyor.


Develi’de bir Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan öğrenci Fehmi Aydın okulunu birincilikle tamamladı. Aydın, 2019 YKS Tercih Dönemi’nde okul birincisi olarak tercihte bulundu. Aydın, okul birinciliği kontenjanı taban puanlarına göre birinci sıradaki hayali olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve altıncı sıradaki boş kontenjan olan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dahil tüm tercihleri yaptı. Boş kontenjan olmasına rağmen yerleşemeyen Aydın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na itiraz dilekçesi yazdı. ÖSYM Daire Başkanı V. Gürsel Yumurtacı imzalı cevapta öğrenci Aydın’ın başvurusu üzerine yapılan incelemede, 2019 YKS döneminde ortaöğretim kurumu tarafından ‘okul birincisi’ olarak bildirilmediğinin tespit edildiği, merkez tarafından yapılacak herhangi bir işlem olmadığı ifade edildi.


Okul birincisi ama tercihlerden hiçbiri gelmedi


Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na velisi olarak annesi Hava Aydın ile birlikte başvuran mağdur öğrenci Fehmi Aydın, “Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Okulumu okul birincisi olarak tamamladım. Tercihimi de okul birinciliği kontenjanlarına dayanarak yaptım. Hedefim ve hayalim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesiydi. Okul birinciliği kontenjanı kesin olarak geliyordu. Tercihler açıklandığında okul yönetimi tarafından okul birinciliğim ÖSYM’ye bildirilmediği için açıkta kaldım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjan olarak 276 puanla tercihleri kapatmış, ben de 308 puan aldım, oranın kesin olarak geleceğini bekliyordum. Diğer tercihleri de yaptım boş kontenjan olan yerler vardı ama buna rağmen bir yer gelmedi, şuanda açıktayım” diye konuştu.


ÖSYM: “Okul birinciliğin sistemde görünmüyor”


ÖSYM’den gelen cevap ile bir kez daha hayalleri yıkılan Aydın, “ÖSYM’ye itiraz dilekçesi gönderdik, altıncı tercihim olan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okul birincisi kontenjanı boş olduğu için dilekçeyi ona göre yazdık. Bizim okula sordum okul ‘biz okul birinciliğini sistemde onayladık’ dedi, ÖSYM’ye gönderdiğim itiraz dilekçesine cevap geldi. Gelen cevapta hatanın okul yönetiminde olduğu, ÖSYM’de bir sıkıntı olmadığı, kurum tarafından okul birincisi olarak bildirilmediğinin tespit edildiği ifade edildi. Ben 12 yıl okuduğum ve hayalini kurduğum üniversiteyi kazandığım halde açıkta kaldım” ifadelerini kullandı.


Öğrenci hakkını mahkemede arıyor


Davacı Aydın, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvurarak “Söz konusu idari işlemin düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesi için işbu davayı açma zarureti doğmuştur. Okul birincilik hakkımın sistem üzerinden düzeltilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bölümüne yerleştirilmek için işlemlerin yapılmasını mahkemenizden talep ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:17
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin Barosundan yeni adli yıl resepsiyonu
    1. Mersin Barosundan yeni adli yıl..
    2. İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en..
    3. Cevizdere Şehitleri için Kur’an-ı..
    4. Genç evlilik mağduru Çukur: O benim..
    5. Levan Shengelia kimdir? Konyaspor'un..
    6. Çin'de yeni sincap türü keşfedildi
    7. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na..
    8. Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele”..
    9. GRAFİKLİ - Yemen'in güneyi iç savaş..
    10. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari..
    11. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine..
    12. Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna..
    13. SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün
    14. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    15. Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de..
    16. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    17. Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü
    18. Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı..
    19. Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Diyarbakır’ın değil, Yüksekova’nın..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız