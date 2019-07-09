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(Özel) 1.5 yaşındaki lösemi hastası Hasan için bir ilçe seferber oldu

Pendik’te lösemi hastası 1.

09 Temmuz 2019 Salı 09:20
(Özel) 1.5 yaşındaki lösemi hastası Hasan için bir ilçe seferber oldu

Pendik’te lösemi hastası 1.5 yaşındaki Hasan Duran’a uygun iliğin bulunabilmesi için ailesi ve sevenleri seferber oldu. 3 aydır kemoterapi tedavisi gören küçük Hasan için Pendik’teki Kaynarca Merkez Camiinde Kızılay’ın desteğiyle kan verme çadırı kuruldu. Küçük Hasan’a umut olmak isteyen çocuğun ailesi, sevenleri ve birçok vatandaş burada kan bağışında bulundu.


Pendik’te yaşayan ve lösemi hastası olan 1.5 yaşındaki Hasan Duran için ailesi ve sevenleri seferber oldular. 3 aydır kemoterapi tedavisi gören küçük çocuğa annesi, babası, kardeşleri, amcası ve dayısının ilikleri denense de uyum sağlanamadı. Bunun üzerine aile, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören küçük Hasan’a uygun iliğin bulunması için sosyal medyada kampanya başlattı. Başlattıkları kampanya ile aile, vatandaşları kan bağışlamaya çağırarak küçük Hasan’a diğer lösemili çocuklara umut olmaya davet etti. Pendik Çamçeşme Mahallesindeki Kaynarca Merkez Camiinde kurulan Kızılay kan verme çadırına küçük çocuğun ailesi, akrabaları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş gelerek kan bağışında bulundu. Ayrıca kan bağışında bulunan vatandaşlar, küçük Hasan ve daha nice lösemi hastası çocuğa umut olmak için herkesi kan bağışlamaya davet etti.


Lösemi hastası küçük Hasan’ın babası Bekir Duran, “Oğlum Hasan ve tüm lösemili çocuklar için bugün kök hücre ve kan bağışı yapan bütün eş dost, sivil toplum kuruluşu, bütün arkadaşlarıma, duyarlı oldukları ve bu zor günlerimizde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Kızılay’a ve bağlı kuruluşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah iyi sonuçlar alırız, kendi çocuğum ve tüm lösemili çocuklar için” dedi.


Baba Bekir Duran’ın arkadaşı Murat Baki, “Arkadaşımızın çocuğu lösemi hastası, ona kök hücre bağışında bulunmaya geldik. Gelmişken de vatandaşlık görevi olarak kan bağışında bulunmaya geldik. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu.


İbrahim Yektaş, “Bekir kardeşimizin lösemi olan oğlu için geldik buraya. Yaşı tutan arkadaşlar kök hücre için donör oldular. Biz yaşı tutmayanlar Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunduk. Bekir kardeşimiz de İnşallah çocuğu için bir donör bulunur, onu da tekrardan hayata bağlarız” şeklinde konuştu.


Lösemi hastası yeğeni için kan bağışında bulunan İlyas Turhan, “Gördüğümüz kadarıyla kalabalık çok iyi, sosyal medyada kampanyalar duyuruldu. Bizimle beraber olan, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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