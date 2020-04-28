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Aktüel

(Özel) 15 metre yüksekten el arabası ile düşen işçi, şans eseri hayatta kaldı

Denizli’de bir inşaat işçisi, çalıştığı 3 katlı inşaatın çatı katından harç taşıdığı el arabasıyla aşağı düştü.

2020-04-28 11:34:28 -
(Özel) 15 metre yüksekten el arabası ile düşen işçi, şans eseri hayatta kaldı

Denizli’de bir inşaat işçisi, çalıştığı 3 katlı inşaatın çatı katından harç taşıdığı el arabasıyla aşağı düştü. Şans eseri hayatta kalan işçi, kazayı el bileği kırılarak atlattı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi üzerine bulunan bir inşaatta meydana geldi. Duvar ustası olduğu öğrenilen Ömer B., 3 katlı binanın çatı katında duvar örmek için harç hazırladı. Hazırladığı harcı tuğlaların örüleceği alana götürdüğü sırada dengesini kaybeden Ömer B., el arabası ile birlikte yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü.


Diğer çalışanların olayı görmesi üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Oruçlu olduğu öğrenilen yaralı inşaat işçisinin ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldığı ve el bileğinde kırık olduğu öğrenildi.


Bölgeye Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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