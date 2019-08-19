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(Özel) 1071 Malazgirt kutlamaları için baston hazırlığı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak’ın ürettiği bastonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 1071 Malazgirt kutlamaları için hazırlanıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
(Özel) 1071 Malazgirt kutlamaları için baston hazırlığı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak’ın ürettiği bastonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 1071 Malazgirt kutlamaları için hazırlanıyor.


Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Bitlis’in Ahlât ilçesinde yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Ahlât’ta da kutlamaların yapılacağı alana han otağı, kıl çadırlar, cirit, güreş ve okçuluk sahaları kurulurken, ilçedeki el sanatları ustaları da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl Ahlat’ta ikincisi kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında ilçede bastonculuk yapan Refa Gökbulak, o güne özel baston üretimleri yapıyor.


Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Ahlatlı baston ustası Refa Gökbulak, “Son yıllarda özellikle Bitlis terörden tamamıyla sıyrıldıktan sonra hem bölgemizde hem de ilimizde huzur ortamı var. Tabii ki bu huzur ortamı turizm konusunda bize çok olumlu yansıyor. En büyük avantajımız şu anda bu, inşallah o karanlık dolu günlere şehrimiz geri gitmez. Bunun yanında devletimizin özellikle Ahlat’ta atmış olduğu önemli adımlar var. Özellikle 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının birinci ayağının Ahlat’tan başlatılması ilçemiz ve ilimiz açısından çok faydalı oldu. Aynı zamanda köşk yapımı devam ediyor. Ahlat’ın sakin şehir ilan edilmesi dikkatleri de buraya çekmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan bu işler inanıyorum ki Ahlat’ın geleceği ve turizm açısından çok daha iyi olacak. Çünkü eski yıllara göre özellikle bu geçen yıllara göre çok çok daha iyi. Turizm açısından çok büyük bir patlama oldu. Bizler terör öncesi 90’lı yıllarda haftanın belli günlerinde gelen turistlere baston yetiştiremezdik. Şimdi o dönemden çok daha fazla yoğun bir ilgi var. Hafta içinde gelen sadece yabancı turistlere bile baston yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Bitlis’in ve Ahlat’ın geleceğini değiştirecek olan 1071 etkinliğine uzun zamandan beri çalışıyoruz. Tayin dönemi, yaz sezonu ve turizm açısından hepsi çakıştığı için yeteri kadarda çalıştığımız aslında söylenemez, ama biz gene de gece gündüz elimizden geldiği kadar çalışarak o güne hazırlık yapıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın himayesinde olduğu için ve kendileri de Ahlat’a gelecekler. Bunda bütün dikkatlerin Ahlat’a toplanması manasına geliyor. Bizlerde el sanatları üreticisi olarak o güne hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
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