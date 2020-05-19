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(Özel) - Şehidin annesinden duygulandıran istek

Bursa’da bir şehit annesi, belediye başkanından isteğiyle duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:21:28 -
(Özel) - Şehidin annesinden duygulandıran istek

Bursa’da bir şehit annesi, belediye başkanından isteğiyle duygulandırdı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da hemen harekete geçip şehit annesinin Pınarbaşı Şehitliği’ne götürülmesini sağladı. Emine Kural, şehit oğlunun kabri başında dua okudu.


Oğlu Uğur Kural’ı, 1992’de vatana şehit veren Emine Kural, Yıldırım Belediyesi’nden bir istekte bulundu.Salgın öncesindeki dönemde, şehit oğlunun kabrini sürekli ziyaret etiğini ifade eden Kural, sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu kavuşmaya devam edememenin üzüntüsünü bildirdi. Bu haftaki dışarı çıkma serbestliği gününde, oğlunun kabrine gidebilme arzusunu, Yıldırım Belediyesi’ne iletti. Durumu öğrenen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, duygulandı ve isteğini yerine getirdi.


Yılmaz, cep telefonu aracılığıyla şehit annesiyle görüntülü konuşarak, arzusunun yerine getirileceğini bizzat iletti. Şehitlerin sayesinde Türkiye’nin bugünleri yaşadığını belirten Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda Emine Kural’ın arzusu gerçekti. Yıldırım Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla Pınarbaşı Şehitliği’ne götürülen anne Kural, kabri başında oğluna kavuştu ve dualar okundu. Başkan Yılmaz’ın da davetiyle Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı, şehide ‘Yasin’ okudu.


Her şehit ailesi gibi, “Vatan sağolsun” diyen Emine Kural, kabri başında oğluna kavuşabilmenin duygulu anlarını, Başkan Yılmaz’ın sayesinde de bir kez daha yaşamış oldu.

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