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Özden Örnek toprağa verildi

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek dün sabah öldü. Özden Örnek'in cenazesi Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:45
Özden Örnek toprağa verildi

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek dün sabah öldü. 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören, Örnek’in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Oramiral Özden Örnek “Balyoz” darbe planı soruşturmasında “Darbe Günlükleri” ile gündeme gelmişti.

LEVENT AFET YOLAL CAMİİ'NDEN KALDIRILDI

Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı için Örnek'in naaşı Levent Camii'ne getirildi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndaki törene; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, Aziz Yıldırım, Çevik Bir, Semih Çetin, Ali Türkşen, Atilla Kezek, Ahmet Tatar, Fikret Güneş, Altan Erkekli ve Ergenekon-Balyoz kumpasından yargılanan bazı isimler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi.

Özden Örnek'in cenazesi Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İSLAM'A DİL UZATMIŞTI

Deniz Harp Okulu Komutanlığı 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreninde bir konuşma yapan Özden Örnek, “Cumhuriyet tarihinin 80. yılında kökten dinci faaliyetler devam ediyor. Buna inanmayanlar polis kayıtlarından ve gazetelerden bakarak öğrenebilirler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, irticai ve bölücü faaliyetlerle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Kimler, nereden destek alıyorsa şunu bilmelidir ki, bu ülke Ortaçağ’ın karanlık dönemine geri dönmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:45
  1. Özden Örnek
  2. Darbe Günlükleri
  3. “Balyoz” darbe planı
  4. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı

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