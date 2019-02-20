Özdemir: Her zaman personelimizin yanında olduk

Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hizmet İş Sendikası Amasya Şube Başkanı İsmail Pazar, “Belediye Başkanımız Cafer Özdemir, Belediye ile Hizmet İş Sendikası arasındaki sözleşme gereği yapılan zammın memur ve işçi tarafından memnuniyetle karşıladığını söylemek isterim. Bizi çok güzel bir şekilde dinleyen ve taleplerimize samimi bir yaklaşım gösteren Başkanımız Cafer Özdemir’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Özdemir de, ‘’Yapılan sözleşme ile personelin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik” diyerek şu mesajı verdi: “Göreve geldiğimiz günden beri personelimizin maddi ve manevi hep yanında olduk. Onların özlük haklarını koruduk ve vermeye dikkat ettik. İşçi kardeşlerimizin durumlarıyla ilgili ‘neler yapılabilir, nasıl destek oluruz’ gibi konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. İnanıyorum ki, güzel sonuçlar ortaya çıktı.”