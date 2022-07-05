Özdağ yabancı düşmanlığında vites yükseltti

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te esnafla yönetim yapılan zamlar nedeniyle karşı karşıya geldi. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.

Aidat ve otopark zammı yapıldı

Halihazırda aylık 250 lira olan otopark ücretinin 450 liraya 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı.

Yönetime tepki gösterdiler

Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı yönetim binası önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Zamların çok olduğunu belirten esnaf, zamların geri çekilmesini istedi.

"Türk Milletini bu ihanet girdabından kurtaracağız"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, zamların Araplara yer açmak için yapıldığını öne sürdü. Özdağ paylaşımında "İstanbul Kuyumcu Kent'te daha fazla kira veren Araplara yer açmak için Türk esnafın kiralarına zam yapıldı. Aynı şey, Araplara ev satan veya kiraya veren emlakçılar ve ev sahipleri tarafından da vatandaşlarımıza yapılıyor. Türk Milletini bu ihanet girdabından kurtaracağız." ifadelerine yer verdi.