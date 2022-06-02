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Gündem Özcan'ın terbiyesizlik yaptığı kadın meclis üyesine koruma kararı
Gündem

Özcan'ın terbiyesizlik yaptığı kadın meclis üyesine koruma kararı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar’a karşı kullandığı ifadeler üzerine açılan davada mahkeme korunma kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 00:44:00 -
Özcan'ın terbiyesizlik yaptığı kadın meclis üyesine koruma kararı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” şeklinde karşılık verdi. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, “Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum” şeklinde paylaşım yaptı.

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar’ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan korunmasına karar verdi.

Ayrıca, Özcan’ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, “aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir” denildi.

 

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