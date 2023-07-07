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Gündem Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Babanın çiftliği mi orası"
Gündem

Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Babanın çiftliği mi orası"

Yeniakit Publisher
2023-07-07 14:11:00 -
Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Babanın çiftliği mi orası"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından devam etti. Özcan, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi?" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 5'inci gününe Ankara il sınırında saat 09.00'da başladı. Özcan ve beraberindeki grup yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Akyarma mevkinde mola verdi.

 

Ardından 1 saat daha yürüyen Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özcan, CHP Genel Merkezi'ne sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek şunları aktardı:

"12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Orası halkın partisi."
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