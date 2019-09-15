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Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev:- "Türk Konseyi ailesine katılan kardeş ülke Özbekistan'a hoş geldiniz diyorum"- "Güçlü kardeşlik bağlarının Türk Konseyinin birleştirici bayrağı altında yeni boyutlar kazanacağına inancım tam"

15 Eylül 2019 Pazar 09:57
Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Özbekistan'ın Türk Konseyine tam üyeliğini memnuniyetle karşıladığını belirterek "Kardeş ülke Özbekistan büyük bir onurla karşılanacaktır. Bu tarihi olay vesilesiyle, Türk Konseyi ailesine katılan kardeş ülke Özbekistan’a hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Amreyev yaptığı yazılı açıklamada, Özbekistan'ın 2009'da Türk Konseyini kuran Nahçıvan Anlaşması'nın onay sürecini tamamladığını belirtti.

Bu tarihi kararın Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 10. yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Amreyev, gelecek ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak 7. Türk Konseyi Zirvesi'ne Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katılacağını aktardı.

Kardeş ülke Özbekistan'ın büyük bir onurla karşılanacağını vurgulayan Amreyev, şunları kaydetti:

"Bu tarihi olay vesilesiyle, Türk Konseyi ailesine katılan kardeş ülke Özbekistan'a hoş geldiniz diyorum. Bu kayda değer gelişmenin Türk Konseyinin faaliyetlerine ve Türk dili konuşan ülkeler ile halklar arasındaki giderek artan iş birliğine önemli bir ivme kazandıracağına inancım tamdır. Özbekistan, her zaman Türk dünyasının merkezi unsurlarından birini teşkil etmiş, aynı zamanda Büyük İpek Yolu üzerinde yer alan Semerkant, Buhara ve Hive gibi görkemli şehirleriyle Türk-İslam tarihinin ekonomik ve kültürel beşiği olmuştur. Bunun yanında, zengin milli ve tarihi mirasıyla dünya medeniyetine önemli katkılar sunmuştur. Özbekistan, merkezi coğrafi konumu ve artan imkanlarıyla bugün sadece kardeş ülkeler değil, aynı zamanda tüm bölgenin kalkınması için yeni imkanlar sunmaktadır. Bu vesileyle, bu tarihi olaya ilişkin en kalbi mutluluğumu paylaşırken Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e ferasetli liderliği için en derin saygılarımı sunarım. Özbekistan ve diğer Türk dili konuşan ülkeler arasında yüzyıllara dayanan güçlü kardeşlik bağlarının önümüzdeki dönemde Türk Konseyinin birleştirici bayrağı altında yeni boyutlar ve çarpıcı imkanlar kazanacağına inancım tamdır."


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:57
  1. Bağdat Amreyev
  2. Özbekistan
  3. Türk Konseyi

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