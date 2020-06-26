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Aktüel

Özbekistan'da yaklaşık 627 kilo uyuşturucu imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:00:25 -
Özbekistan'da yaklaşık 627 kilo uyuşturucu imha edildi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 626,9 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi.

Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmeti (DHH) tarafından "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 626,9 kilo uyuşturucu yakıldı.

Başkent Taşkent yakınlarındaki bir metal fabrikasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen imha işlemini, basın mensupları, ülkede faaliyet gösteren yabancı misyon şefleri ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri izledi.

İmha işlemi öncesinde, söz konusu maddelerin uyuşturucu olduğunu gösteren bir analiz yapılarak sonuçları katılımcılara gösterildi. Daha sonra kamyonlardan indirilen uyuşturucu maddeler, metal fabrikasındaki özel bir vincin kepçesine konularak metal fırınına atılıp imha edildi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı "kuzey güzergah" olarak bilinen ve bu ülkeyle ortak sınırları bulunan Tacikistan ile Özbekistan üzerinden Rusya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.

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