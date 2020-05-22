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Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 258 mahkum affedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:25:36 -
Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 258 mahkum affedildi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla 258 mahkum affedildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Toplam 258 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 141 mahkum salıverilecek, 117 mahkumun da ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlardan 164'ü yasa dışı örgüt mensubu, 7'si 60 yaşını geçmiş, 1’i kadın, 7’si de yabancı uyrukludan oluşuyor.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

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