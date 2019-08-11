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Özbekistan'da Kurban Bayramı

Taşkent'te Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

11 Ağustos 2019 Pazar 07:18
Özbekistan'da Kurban Bayramı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te binlerce insan bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazret Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abdulaziz Mansur okudu.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken, vatandaşlar bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

Bayram namazının ardından, aynı külliyede bulunan Özbekistan Müslümanları Dini İdaresini ziyaret eden ülkedeki diğer dinlerin temsilcileri Müslümanların bayramını kutladı.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi verilerine göre, ülke genelindeki 2 binden fazla camide bayram namazı kılındı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 07:18
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