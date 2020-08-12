TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da "İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel-Araştırma Merkezi" kurulacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel-Araştırma Merkezinin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, söz konusu merkez, İmam Ebu Mansur Maturidi ve Maturidiliğin önde gelen ulema ve bilim adamlarının hayatı ve yazdığı eserlerle ilgili araştırmalar yapacak ve bunların ülkede ve dünyada tanıtılmasına hizmet edecek.

Yeni kurulacak merkez tarafından İmam Maturidi’nin dünyanın çeşitli kütüphanelerinde muhafaza edilen eserlerinin nüshaları toplanacak ve bu eserlerin kataloğu oluşturulacak.

Merkezin faaliyetine Maturidilik üzerine bilimsel çalışmalar yapan dünyaca ünlü bilim adamları ve araştırmacılar davet edilecek.

Ülkede, 2020-2024'te İmam Maturidi ve Maturidiliğin araştırılmasının desteklenmesine yönelik yol haritası belirlenecek.

İslami bilimler üzerine çeşitli konferans ve sempozyumlar düzenleyecek merkez, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin bilimsel araştırma merkezleri ve üniversiteleriyle yakın iş birliğinde çalışacak.

Özbekistan'ın Semerkant şehri yakınındaki Maturid köyünde doğan İmam Maturidi'nin türbesi, yine Semerkant'taki Çokardize mezarlığında bulunuyor.