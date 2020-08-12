  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Özbekistan’da "İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi" kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:25:43 -
Özbekistan’da "İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi" kurulacak

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da "İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel-Araştırma Merkezi" kurulacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel-Araştırma Merkezinin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, söz konusu merkez, İmam Ebu Mansur Maturidi ve Maturidiliğin önde gelen ulema ve bilim adamlarının hayatı ve yazdığı eserlerle ilgili araştırmalar yapacak ve bunların ülkede ve dünyada tanıtılmasına hizmet edecek.

Yeni kurulacak merkez tarafından İmam Maturidi’nin dünyanın çeşitli kütüphanelerinde muhafaza edilen eserlerinin nüshaları toplanacak ve bu eserlerin kataloğu oluşturulacak.

Merkezin faaliyetine Maturidilik üzerine bilimsel çalışmalar yapan dünyaca ünlü bilim adamları ve araştırmacılar davet edilecek.

Ülkede, 2020-2024'te İmam Maturidi ve Maturidiliğin araştırılmasının desteklenmesine yönelik yol haritası belirlenecek.

İslami bilimler üzerine çeşitli konferans ve sempozyumlar düzenleyecek merkez, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin bilimsel araştırma merkezleri ve üniversiteleriyle yakın iş birliğinde çalışacak.

Özbekistan'ın Semerkant şehri yakınındaki Maturid köyünde doğan İmam Maturidi'nin türbesi, yine Semerkant'taki Çokardize mezarlığında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'ya bizzat soruldu: Cemil Bayık öldürüldü mü?
Siyaset

Bakan Soylu'ya bizzat soruldu: Cemil Bayık öldürüldü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddialarıyla ilgili sorusuna ceva..
Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu
Aktüel

Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 8-10 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu 814 sürücünün belgesine geçici olarak ..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı