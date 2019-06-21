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Özbekistan’da ilk kez bir kadın Senato Başkanı seçildi

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından aday gösterilen Tanzila Narbayeva’nın seçilmesiyle ilk kez bir kadın Senato Başkanı unvanına sahip oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 17:01
Özbekistan’da ilk kez bir kadın Senato Başkanı seçildi

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından aday gösterilen Tanzila Narbayeva’nın seçilmesiyle ilk kez bir kadın Senato Başkanı unvanına sahip oldu.


2016 yılından beri Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Kadınlar Komitesi Başkanı olarak görevde bulunan Tanzila Narbayeva, Özbekistan Ali Meclisinin üst yasama organı olan Senatonun Başkanı seçildi. Böylece Özbekistan’da ilk kez bir kadın Senato Başkanı oldu.


Tanzila Narbayeva’nın başkan adaylığı, Taşkent’te devam eden Özbekistan Ali Meclisi Senatosunun 20. Genel Kurul Toplantısı’nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından aday gösterildi. Mirziyoyev, Senato Toplantısında aday hakkında yaptığı açıklamasında “Ben Tanzila Narbayeva’nın Hükümetteki görevi kapsamındaki faaliyetini, genellikle ülkemizde çocuk işçiliğini sona erdirilmesindeki çalışmalarını çok takdir ediyorum. Uluslararası ilişkilerin gelişimine de onun katkıları büyük" ifadesini kullandı.


Narbayeva, Senato üyeleri oy birliğiyle Özbekistan Başsavcısı olarak göreve başlayan Nigmatulla Yöldaşev yerine Başkan olarak seçildi. Narbayeva, 2010-2016 yıllarında Özbekistan Sendika Federasyonu Başkanı olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:01
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