Özbekistan’da halk Ramazan Bayramı'nı evinde kutluyor

TAŞKENT (AA) - Özbekistan’da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerde kutlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma ve toplu namazların yanı sıra bayram namazının kılınmadığı ülkede, vatandaşlar bayramı evlerinde aileleriyle geçiriyor.

Bayram günlerinde sokaklarda geleneksel bayram şekeri satıcılarının da bu bayramda evlerinde kalarak tezgahlarını açmadığı gözlemlendi. Belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede halk, evlerinin yakınındaki marketlerden aldıkları bayram şekeri ve hediyelerle çocukları sevindiriyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev da bayram kutlama mesajında, iyilik, hayır, sahavet ve sevgi ayı olarak çok ayrı bir yere sahip ramazan ayında birbirlerini destekleme, muhtaçlara yardım etme gibi hayırlı işlerin her zamankinden daha belirgin şekilde yapıldığını kaydederek, mert ve metanetli Özbek halkının koronavirüs salgını ve doğal afetler gibi diğer sınavların ortaya çıktığı günümüzde, paniğe kapılmadığını, askine birleşerek, birbirine destek olduğunu ve yüksek insanilik örneği sergilediğini vurguladı.

Mirziyoyev, diğer ülkeler gibi ülkesinin de salgınla ilgili zorlu dönemden geçtiğini belirterek, "Günümüzdeki bu zorluklar da elbette geçecektir, daha nice mutlu günleri, bayramları birlikte kutlayacağız. Her türlü zorluğu çalışma, metanet ve sabırla yenen halkımız, bu sınavlardan daha güçlü ve kudretli olarak çıkacaktır." ifadesini kullandı.