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Aktüel

Özbekistan yabancı yatırımcıların radarında

Ülkeye yatırım yapanlar arasında Rusya ilk sırada yer alırken,Rusya'yı Çin, Almanya ve Türkiye izledi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:23:22 -
Özbekistan yabancı yatırımcıların radarında

TAŞKENT (AA) – Özbekistan, 2020 yılının ilk yarısında 4,8 milyar dolarlık yabancı yatırım çekti.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 Ocak-Haziran döneminde ülkeye 4,8 milyar dolarlık yabancı yatırım gerçekleştirilirken bunun 3,2 milyar dolarını doğrudan yabancı yatırımlar, 1,6 milyar dolarını ise devlet garantisi altında verilen yabancı krediler oluşturdu.

Özbekistan ekonomisine en çok yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, bu ülkeyi Çin, Almanya ve Türkiye takip etti.

Açıklamaya göre, yılın ilk yarısında ülkede yabancı yatırımlarla 494 proje hayata geçirildi. Bu dönemde inşaat malzemeleri, elektro-teknik, gıda, kimya ve tekstil sanayisi alanları en çok yatırım yapılan sektörler olarak kayıtlara geçti.

2019'da ülke, 13,3 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiş,bunun 9,3 milyar dolarını doğrudan yabancı yatırımlar, 4 milyar dolarını ise devlet garantisi ile verilen krediler oluşturmuştu.

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