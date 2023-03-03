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Ekonomi Özbekistan Rusya'dan doğal gaz ithal edecek
Ekonomi

Özbekistan Rusya'dan doğal gaz ithal edecek

Özbekistan'ın Uztransgaz doğal gaz taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, şirketin Rusya'dan ithal edilmesi öngörülen doğal gazın yurt içi doğal gaz taşıma hacimlerine karışmaması amacıyla ülkedeki doğal gaz taşıma altyapısını uygun hale getirmeye başladığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 17:51:00 -
Özbekistan Rusya'dan doğal gaz ithal edecek

Özbekistan'ın Uztransgaz doğal gaz taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, şirketin Rusya'dan ithal edilmesi öngörülen doğal gazın yurt içi doğal gaz taşıma hacimlerine karışmaması amacıyla ülkedeki doğal gaz taşıma altyapısını uygun hale getirmeye başladığı kaydedildi.

Ülkenin Buhara bölgesinden geçen doğal gaz boru hattında gerekli montaj çalışmalarının yürütüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Rusya'dan ithal edilecek doğal gaz hacminin ilk etapta yurt içi taşıma hacmine karışmaması için yapıldığı vurgulandı.

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