Özbekistan Rusya'dan doğal gaz ithal edecek
Özbekistan'ın Uztransgaz doğal gaz taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, şirketin Rusya'dan ithal edilmesi öngörülen doğal gazın yurt içi doğal gaz taşıma hacimlerine karışmaması amacıyla ülkedeki doğal gaz taşıma altyapısını uygun hale getirmeye başladığı kaydedildi.
Özbekistan'ın Uztransgaz doğal gaz taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, şirketin Rusya'dan ithal edilmesi öngörülen doğal gazın yurt içi doğal gaz taşıma hacimlerine karışmaması amacıyla ülkedeki doğal gaz taşıma altyapısını uygun hale getirmeye başladığı kaydedildi.
Ülkenin Buhara bölgesinden geçen doğal gaz boru hattında gerekli montaj çalışmalarının yürütüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Rusya'dan ithal edilecek doğal gaz hacminin ilk etapta yurt içi taşıma hacmine karışmaması için yapıldığı vurgulandı.